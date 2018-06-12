宝鸡：网红“搅团姐”搅火小山村

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 秦俊峰）眼下，随着智能手机和网络的微信微博等自媒体的迅速发展，老百姓也能上镜展现自己的多彩生活，一不小心还有可能成为网红。在宝鸡，就有这么一位农村大姐，因为在网络直播做搅团，引来大量粉丝围观。从网红到老板，网络实实在在改变了她的生活。今天的节目我们就去宝鸡认识一下这位“红火”的搅团姐。
记者：“大姐，我问一下你们村里是不是有一个做教团特别好的搅团姐？”
村民：“有一个搅团姐，她家就在这儿。”
记者：“在哪儿？”
村民：“就在这家。”
按照视频网站上的地址，记者在宝鸡市渭滨区西塬村，很容易就找到了搅团姐的农家小院。
记者：“我怎么觉得跟视频上看的不太像，有些不像啊。”
搅团姐：“我视频上就是要包个头巾，要穿个大襟衣服，现在还没穿，顾客还没来，顾客来了要求我换，说那是网红衣。”
宝鸡搅团姐符宝梅：“大家好，现在是陕西《今日点击》记者来采访我，人家要看我网上流行的装扮，我给咱换去，稍等，感谢张大侠给我送的涂鸦666，感谢，稍微一等。”
搅团姐叫符宝梅，今年44岁。她在一家视频网站上有6.4万粉丝，每天直播间里有几百人围观她的直播。换装之后，确认过眼神，搅团姐闪亮登场。
搅团姐本是宝鸡渭滨区八鱼镇西塬村的一名普通农村妇女，之前在宝鸡一家企业打工，工友们喜欢吃她做的搅团。提起她变身网红的小视频，她觉得纯粹就是图开心。
宝鸡搅团姐符宝梅：“我之前也看过别人的搅团视频，他也是端着碗坐门口拍的，我也就想，他们能拍，我也能拍，耍呢，管他的，就是图个开心，咱也没有啥别的用意。”
符宝梅：“搅团要好，72搅，搅团要然，沟子拧圆。”
记者：“就是腰上一定要用劲。”
符宝梅：“对，腰上用劲，屁股上也要用劲。”
真是幸福来了不由人，就是这么一段自娱自乐的小视频，没几天时间在网络上迅速传播了开来，点击量就达到了三四十万，几乎是一夜之间搅团姐蹿红了。
符宝梅：“西安的，蔡家坡的，陇县的，宝鸡的，凤县的，这么多网站都发过。”
让搅团姐没有想到的是，这几十万粉丝不光盯着搅团姐看，还盯上了她碗里的搅团。慕名而来寻找搅团姐的人由每天三五个，发展到三五十个，再到二、三百。西塬村这个宝鸡城边的小山村，一下子热闹起来，村里的街道和场院停满了汽车，每天都和过节一样热闹。
网络效应的叠加，使得符宝梅的接待力不从心，今年四月，她辞去了工作，租下了邻居的院子，改造成了接待大厅，开了一家农家乐，雇了周围村上十几个做搅团能手专门搅搅团，同时，经营起了本地小吃，26块钱管饱吃。周末高峰期，院子里很多顾客还得排号等位置。
顾客：“吃了两碗。”
记者：“吃了两碗搅团，还不错吧。”
顾客：“很不错。”
记者：“你们是怎么知道搅团姐的。”
顾客：“从网上看的，再一个朋友们经常议论呢，都经常说。”
宝鸡搅团姐符宝梅：“从西安来你就用高德地图，在高德地图上面搜一个搅团姐就可以了。”
符宝梅说，其实，搅团在上世纪60-70年代可以说是陕西农家的救命饭。那时，农民的口粮少、粗粮多，每顿饭都不离搅团，因为搅团含水量大，可以充饥。为了怀旧，搅团姐还为大家准备了那个年代的服装，让前来吃搅团的粉丝追忆过往。
记者：“觉得这个地方怎么样？”
搅团姐粉丝：“挺好的，我挺开心的。”
记者：“搅团吃了吗？”
搅团姐粉丝：“吃了，挺舒服的。”
记者：“觉得搅团怎么样？”
搅团姐粉丝：“美得很。”
搅团姐粉丝：“我是三天两头就过来。”
记者：“那你经常来，是宝鸡本地人？”
搅团姐粉丝：“是。”
记者：“是粉丝吗？”
搅团姐粉丝：“粉丝，铁粉。”
记者：“搅团姐是怎么样一个人呢？”
搅团姐粉丝：“很实在，很幽默。”
就这样，搅团姐将网红和农家乐相结合，把粉丝变成成了顾客，也带动了西塬村的发展，今年三月开始，西塬村相继开了七八家农家乐，村里的草莓樱桃等农产品也不用像往年一样运到城里去卖了。村民们在家门口就把生意做了。
宝鸡市渭滨区西塬村村民：“卖了两笼了。”
记者：“都卖了两笼了，现在才刚刚中午。”
村民：“刚刚中午，人特别多吃饭人多得很。”
村民：“今年我们的变化特别大，就是搅团姐把我们村上带领起来了，我们好几家都开农家乐了，我以前上班，都不干了，回来在自家开农家乐。”
眼下搅团姐的生意红红火火，周内每天接待粉丝两百人左右，到了周末，最多达到五六百人， 搅团姐凭借自己诙谐逗趣的形象无意之中成为网红，又以网红的优势发展农家乐，带动村民发展经济。从符宝梅成为网红之后的三个月时间里，全村已经开办了8家农家乐，带动就业近40人。而对于未来的发展，搅团姐也有着自己的打算。
宝鸡搅团姐符宝梅：“我希望我村上的人，邻居都干出他自己的特色，假如我做搅团，他做臊子面，锅盔，做出花样，我的想法就是这样的，这样才可以做大做强，让大家一块富起来，即便以后我再不火的话，大家起码想起来这个西塬村还有个特色呢，产业起来了，日子比以前要好了。”
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编辑： 辛超
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