西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。

西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。

西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。

西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。

西部网讯（记者 彭芬 贺桐）今天（6月12日），备受社会关注的西安市2018年民办学校初中招生进入电脑随机派位环节。

上午10时，西安市相关区县、开发区在指定地点统一开始，对辖区民办学校依次进行电脑随机派位招生。

3次随机排序确保公平公正 家长代表按下正式派位键

西部网、陕西头条记者在高新区派位现场看到，派位现场邀请了由纪检监察代表、人大代表、政协委员代表、督学代表，以及来自高新区不同小学非毕业年级的30名家长代表、新闻媒体代表等组成公众监督团全程监督。派位现场全程录像。

入场前，家长代表领取了号码牌，派位现场通过随机抽号的方式，邀请家长代表参与派位。高新区参加电脑随机派位招生的共2所学校，首先进行了西安高新逸翠园学校的派位，然后进行了西安高新第一中学初中校区的派位。

经过检查准备和数据导入后，现场进行了随机排序。西部网、陕西头条记者注意到，技术人员选取了学校，然后被主持人随机抽中号码牌的3名家长代表分别上台点击随机排序按钮，对报名学生进行了3次随机排序，确保正式派位的公平公正。

在正式派位环节，同样是一位被主持人抽中号码牌的家长代表，受邀上台点击随机派位按钮，开始派位。电脑随机派位结果随机依次产生。

随后，派位结果被上传至西安市民办学校初中招生系统，然后被备份封存。公证人员宣布电脑随机派位过程合规、结果有效，并出具了公证书。

高新两所民校随机派位录取880人 成功录取家长将收到短信

西安市高新第一中学初中校区今年计划招生1500人，报名人数为2461人，现场通过电脑随机派位录取600人。西安高新逸翠园学校今年计划招生700人，报名人数为890人，现场通过电脑随机派位录取280人。

“摇号”录取结果查询方式有两种

据了解，成功被录取的学生，家长会收到短信通知；下午14时全市派位工作结束后，家长可登陆西安市民办学校初中招生系统等相关网站查询。

未被电脑随机派位录取的学生可于6月29日8:00—7月2日24:00二次登录西安市民办学校初中招生系统，申请面谈并打印面谈凭证。面谈时间为7月6日—7月11日。面谈结束后第二天18:00前通过西安市民办学校初中招生系统公布面谈录取名单。

西安2018年民校“小升初”44所学校报名人数一览

编辑： 高政超