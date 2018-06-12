西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。
西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。
西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。
西安民校“小升初”今日正式派位，公众监督团全程监督。
西部网讯（记者 彭芬 贺桐）今天（6月12日），备受社会关注的西安市2018年民办学校初中招生进入电脑随机派位环节。
上午10时，西安市相关区县、开发区在指定地点统一开始，对辖区民办学校依次进行电脑随机派位招生。
3次随机排序确保公平公正 家长代表按下正式派位键
西部网、陕西头条记者在高新区派位现场看到，派位现场邀请了由纪检监察代表、人大代表、政协委员代表、督学代表，以及来自高新区不同小学非毕业年级的30名家长代表、新闻媒体代表等组成公众监督团全程监督。派位现场全程录像。
入场前，家长代表领取了号码牌，派位现场通过随机抽号的方式，邀请家长代表参与派位。高新区参加电脑随机派位招生的共2所学校，首先进行了西安高新逸翠园学校的派位，然后进行了西安高新第一中学初中校区的派位。
经过检查准备和数据导入后，现场进行了随机排序。西部网、陕西头条记者注意到，技术人员选取了学校，然后被主持人随机抽中号码牌的3名家长代表分别上台点击随机排序按钮，对报名学生进行了3次随机排序，确保正式派位的公平公正。
在正式派位环节，同样是一位被主持人抽中号码牌的家长代表，受邀上台点击随机派位按钮，开始派位。电脑随机派位结果随机依次产生。
随后，派位结果被上传至西安市民办学校初中招生系统，然后被备份封存。公证人员宣布电脑随机派位过程合规、结果有效，并出具了公证书。
高新两所民校随机派位录取880人 成功录取家长将收到短信
西安市高新第一中学初中校区今年计划招生1500人，报名人数为2461人，现场通过电脑随机派位录取600人。西安高新逸翠园学校今年计划招生700人，报名人数为890人，现场通过电脑随机派位录取280人。
“摇号”录取结果查询方式有两种
据了解，成功被录取的学生，家长会收到短信通知；下午14时全市派位工作结束后，家长可登陆西安市民办学校初中招生系统等相关网站查询。
未被电脑随机派位录取的学生可于6月29日8:00—7月2日24:00二次登录西安市民办学校初中招生系统，申请面谈并打印面谈凭证。面谈时间为7月6日—7月11日。面谈结束后第二天18:00前通过西安市民办学校初中招生系统公布面谈录取名单。
西安2018年民校“小升初”44所学校报名人数一览
编辑： 高政超
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12
娱乐6月11日，唐嫣（右）和自己的蜡像合影留念。当日，影视演员唐嫣的蜡像正式入驻上海杜莎夫人蜡像馆。06-12
娱乐此前获得这一荣誉的好莱坞巨星，包括史蒂文·斯皮尔伯格、伊丽莎白·泰勒、克林特·伊斯特伍德、马丁·斯科塞斯、哈里森·福特等。06-12
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11
娱乐身为喜剧人，对于电视屏幕上众多的喜剧节目，小沈阳也有着自己的看法，“个人观点，（应该）保护起来，露的太多了观众也会乏味。06-11
娱乐李易峰坦言，能遇到这个角色很幸运，他希望这部作品能够让人们忘记他的“偶像”标签，记住他作为演员的实力。06-11
娱乐即使现在，杨老师因为病痛对潘粤明的记忆已经渐渐错乱、模糊，甚至分不清现在亦或是过去。潘粤明向老师交上了自己的作业，也向老师交上了人生的答卷。06-11
娱乐优酷2018世界杯战略发布会在北京举行，姜文和鹿晗现身发布会，姜文导演首次为优酷量身打造世界杯主题宣传片，鹿晗也将在优酷解说世界杯。06-11