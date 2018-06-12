商南：免费租车成陷阱 退押金难公司人去楼空

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 董超）“只需要交纳一定数额的押金，就可以免费租车，租赁到期后，还车时退还押金”。在这种听上去十分有诱惑力的宣传词吸引下，商洛市商南县的上百名居民在一家公司办理了免费租车业务。然而，最近这些租户们却遇到了麻烦，他们的租赁合同到期却退不了押金，而且车辆的保险也过期了，甚至车辆脱审了也没人管。大家一下子着急了，这难道又是一个陷阱？

2016年4月份，商洛市商南县的田先生无意间看到了西安博盛汽车租赁商南县分公司对外推出的一种租车新模式：租车户只需要交纳一定数额的押金，就可以免费租一辆车，而且租赁期间，车辆的保险和保养全都由公司买单，租车户只需要承担油费和违章处理就行，租赁到期后还车时公司再退还押金。看到这样的租车新模式，田先生就租了一辆吉利帝豪轿车。

田先生：“当时交了八万块钱的押金，合同是两年，两年到期了以后，把车违章处理好，把车还给博盛老朱商南分公司的经理朱启华，然后他把押金退给我。”

田先生说，虽然8万块钱当时完全可以买一辆同款的新车，但他觉得新车开两年也就不值这个价了，而租一辆车开两年，8万块钱还是自己的，这笔买卖挺划算。

记者：“当时你没考虑公司把这钱拿去干什么了？”

田先生：“我问了，他说是公司把这个钱拿去投资比较好的项目，说的是新兴的理财方式。”

在田先生看来，这也叫各取所需。然而，到了2018年的4月份，当租赁合同到期后，田先生到西安博盛汽车租赁商南县分公司还车并领取退还的押金时，却被一拖再拖，最后竟被告知，西安博盛汽车租赁总公司的老板跑了，押金退不了了。

田先生：“反正西安那边老板跑了，我这也没钱给你，我现在欠了一千多万，他自己说的话，你想怎么做就怎么做。”

记者了解到，和田先生一样，目前在西安博盛汽车租赁商南县分公司租车的租户一共有上百户之多。

租车户：“我在商南博盛租的是比亚迪F3，已经租了四年了，押金是五万五。”

记者：“你呢？”

租车户：“我租的也是比亚迪F3，在商南博盛，2014年10月18号租的。”

记者：“押金多少钱？”

租车户：“押金6万5。”

租车户：“我租的是日产轩逸，押金是14万，去年9月份租的。”

租车户们告诉记者，现在他们中已经有十几户租赁合同到期后无法取回押金，剩余的大多数车辆交强险也已经到期，导致车辆脱审，无法上路。

租车户：“他说总公司的大老板已经都跑了，上边已经是人去楼空了，他也找不到人。”

租车户们说，直到现在他们才得知自己租赁的车辆来源比较复杂，有私人挂靠到西安博盛汽车租赁公司的，有其他公司投资的，有向4S店按揭购买的，最近已经有好几辆车被车主开走了。

那么，西安博盛汽车租赁公司到底遇到了什么情况？老板为什么跑路？经过多方联系，记者找到了西安博盛汽车租赁商南县分公司经理朱启华，朱启华说，他是2012年10月份通过加盟的方式，开设了西安博盛汽车租赁有限责任公司在商南县的分公司。这几年西安博盛汽车租赁公司发展迅猛，业务遍布全国16个省份，有300多家县级加盟商，3000多辆车，2016年还说要启动上市。

记者：“之前运行怎么样？”

西安博盛汽车租赁商南县分公司经理朱启华：“以前正常呀，也就是从去年的下半年，退钱退得有点慢，我都是向朋友借的钱，借钱给人家帮忙垫付的，我自己都垫了一百多万了。我想着晚一点会好的，我是这样想的。”

朱启华说，他这里所出租的车辆都是西安博盛汽车租赁总公司调配的，客户押金也都交给了总公司，自己每出租一辆车获得三千元的管理费。

记者：“从你这里目前租了多少车？”

朱启华：“现在是107辆。”

记者：“涉及押金多少钱？”

朱启华：“押金在一千一百一十万。”

朱启华说，他现在已经无法联系上之前一直跟他对接的西安博盛汽车租赁公司的经理王斌，西安的总公司已经是人去楼空。为了证实朱启华所说，记者来到位于西安市雁塔区太白南路荣禾云图中心7楼的西安博盛汽车租赁有限责任公司，发现公司确实空无一人，大门紧锁，门上一张报纸上写着公司因与业主租赁合同到期，暂时无法现场办公的字样，上面还留有值班登记电话，但记者拨打该电话，却一直处于关机状态。

那么，面对目前这种现状，租户们该如何维护自身的权益呢？律师周兴武认为，如果西安博盛汽车租赁有限责任公司是因为商业风险导致资金不能回笼，无法退还客户押金，这就属于民事纠纷，租车户们可到法院起诉，否则就有可能涉嫌刑事犯罪。

陕西庄威律师事务所律师周兴武：“如果我们这家企业，在设立之初，就没有意愿，或者说主观上有恶性，利用这种零费用的方式，去诱使我们的受害人过来提交了这种高额的押金，将这种押金聚拢为资金池自己占有，那么这个就涉嫌诈骗的问题，非法占有他人财物。或者说聚拢了资金池，利用这种资金池进行了非法的其它的交易或者说投资到其它的领域导致押金脱离了原来的公司的控制范围，这个时候它又形成了一个非法集资的犯罪行为。”

目前，租车户们已经向商南县公安局报了案。面对租车户的遭遇，律师表示，要认定属于民事纠纷还是刑事案件需要看证据，但目前当事人掌握的证据非常有限，对于该公司的背景，以及资金的流向，普通公民是无法获取这些信息的，所以只能依赖公安机关的调查。

陕西庄威律师事务所律师周兴武：“由公安机关进行初步识别，公安机关也有权进行一些初步的调查，了解这个案件是否属于民事纠纷还是说属于刑事案件。”

近年来，一些新的商业模式层出不穷，消费者稍不留神，就有可能掉进陷阱里。而对于这些新的经营模式，市场监管部门也应该在第一时间做出反应，对它的运营背景、运营能力，以及对消费者的保障能力，做到及时了解、有效管控，降低消费者的风险。

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编辑： 辛超