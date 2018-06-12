洒金桥一家属院违建门面房并出租 执法部门责令拆除

6月11日，14条网友留言有回复。

西部网讯 交通厅家属院以南违建门面房、柞水县蔡九路路面压损严重、建议在西安御井路太祥路设置红绿灯……6月11日, 莲湖区人民政府办公室、柞水县交通运输局、西安市交警支队未央大队等12个党政相关单位回复了14条西部网网友留言。

交通厅家属院以南违建门面房

已要求限期拆除

2018年5月30日，网友“玲玲”反映称，在洒金桥马上饺子馆斜对面，交通厅家属院122号以南有一处违建，并用砖墙围挡，现被他人建成简易门面盈利。请相关部门调查处理。

莲湖区人民政府办公室回复：该房屋建成于2015年7月，现租赁给他人使用，未办理规划审批手续。经现场勘查，规划莲湖分局已依法认定其为违法建设。我区已约谈门面房所有人，并于6月1日下达了《限期整改通知书》，要求其自行拆除门前地台，恢复原状，附着建筑物限期整改到位。如逾期未整改，我们将依法进行处理。

柞水县蔡九路路面压损严重

预计8月底修补完毕

近期，网友“南山马马”反映称，柞水县蔡九路被来往于曹坪镇的拉沙汽车、运矿渣汽车碾压，无人维修，损伤严重，伤痕累累。这条公路关系到大山深处的村民出行问题，本来危险的山路在损坏之后更加不堪，希望有关部门关注解决。

柞水县交通运输局回复：葛踩路（蔡九路）是通向西安的重要通道，我局根据该路段的实际情况每年拿出养护工程费的部分资金对该路段的坑槽进行修补，近几年来共计投入300余万元。由于近期大型货车运输砂石，致使该路段出现坑槽连片、伤痕累累，我局于3月、5月共投入20万余元，出动人力100余人次，车辆30台班，对该路面进行坑槽修补。

现该路段已列入2018年县乡公路“油返砂”项目，目前已进入招投标程序，预计8月底全面完工。

建议在西安御井路太祥路设置红绿灯

将尽快督促设置

2018年5月8日，网友“热心市民”反映，御井路与太祥路十字距离东前进小学大门不足100米，道路拥堵不堪，场面十分危险。恳请政府在此路口设置红绿灯，方便群众出行。

西安市交警支队未央大队回复：御井路,太祥路,重光路和道路内信号灯的调研,摸排及设置为大明宫遗址办公室管辖。来央大队将督促大明宫遗址办公室,尽快在此设置信号灯,给市民带来良好的出行环境。

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6月11日有回复：西安市交警支队等答复14条网友留言

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编辑： 辛超