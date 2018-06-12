西安月底前出台经济调控政策 欲降低机动车出行总量

西部网讯（记者 刘望）西安市人民政府日前决定，在5月1日已实施部分臭氧污染防治措施的基础上，于6月1日至9月30日期间，在全市全面开展“夏防期”臭氧污染防治攻坚行动。记者注意到，在新的措施中，明确提出6月底前，出台经济调控政策，降低机动车出行总量。
禁止过境货车通过绕城 启动电子警察抓拍
西安市将继续执行《西安市公安局关于加强低速及载货柴油汽车管理的通告》，三环内分时段对低速及载货柴油汽车实施禁限行管控措施。对过境西安的中重型载货柴油汽车实施避让西安绕城高速制度，引导车辆从西咸北环线等线路分流。
6月底前，在高速路设置卡口，完成警力配属；同时启动电子警察抓拍，强化监督执法，保障绕行效果。据了解，从今年开始，西安绕城高速就已经实施中重型载货柴油汽车绕行制度。
6月底前出台经济调控政策 降低机动车出行总量
6月底前，出台经济调控政策，降低机动车出行总量。同时，加大道路交通疏导力度，在高峰期优化警力配属，提高道路通行率，减少怠速状态下的机动车尾气排放。开展对公交车、出租车、长途客运车(含机场巴士)、货运车等高排放车辆集中停放地的监督抽测，建立“黑名单”制度，实施多部门联合惩戒。
加大载货汽车、低速汽车路面筛查力度，新城区、碑林区、莲湖区每天抽检不低于50辆(含夜间)，其他区县、开发区每天抽检不低于100辆(含夜间)，西咸新区每天抽检不低于200辆(含夜间)。6月底前，向社会发布柴油车淘汰清单。7月1日起，通过路面查处、电子抓拍等措施，倒逼清单内车辆按时淘汰。
吃烧烤要注意：未安装油烟净化设施不许经营
全市产生油烟的餐饮单位必须安装油烟净化设施，并进行油烟监测。城市管理部门7月至9月底前对餐饮单位检测报告进行抽检，凡达不到标准排放限制或未能出具检测报告的，一律停业整改。
严格查处未在划定集中经营区域内从事露天烧烤作业的行为，一经发现坚决予以取缔。对未正常使用环保型烧烤炉具(含油烟净化设施)的依法予以严厉查处，对屡查屡犯的坚决予以取缔。凡在露天经营煎炒类、油炸类产生油烟的餐饮摊点必须安装油烟净化设施和使用清洁能源。未安装油烟净化设施的，一律不允许经营。一经发现，依法予以坚决取缔。
汽修行业错时生产 该规定已于5月1日起执行
开展汽修行业喷涂作业专项执法检查，落实《西安市“夏防期”汽修行业喷烤漆业务错时生产通告》要求，严禁无喷涂废气处理设施、未在密闭空间或设备中进行喷涂作业的汽车维修企业从事喷涂作业。
清理取缔全市露天喷涂作业及占道经营的小汽修；取缔所有证照不全或无证无照经营的汽车维修企业；彻底排查超出经营范围开展喷烤漆业务的汽修企业，对违规自建喷烤漆房予以清理取缔。“夏防期”每月至少对重点汽修企业进行一次废气抽测，确保废气达标排放。
编辑： 刘望
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