西安发布高温橙色预警 最高气温将升至37℃以上

西部网讯 西安市气象台2018年6月12日10时20分升级发布高温橙色预警信号：预计未来24小时内临潼区、高陵区、未央区、灞桥区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、阎良区、西咸新区、长安区的大部分地方最高气温将升至37℃以上，鄠邑区、蓝田县、周至县的大部分地方最高气温将升至35℃以上，请注意防范。
防御指南:1.有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。
编辑： 高政超
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