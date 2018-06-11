新闻频道 > 本网原创

安康16名学生早餐后呕吐 卫生部门:疑食源性疾病所致

时间：2018-06-11 22:31:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

安康16名学生早餐后呕吐 卫生部门:疑食源性疾病所致

今天(6月11日)早上，汉滨区石梯镇幼儿园幼儿分班食用早餐后，陆续有16名幼儿出现呕吐症状，经过卫生部门现场调查，确定为疑似食源性疾病。目前，出现疑似症状的16名幼儿体征平稳。

西部网讯（记者 毛明博）今天(6月11日)早上，汉滨区石梯镇幼儿园幼儿分班食用早餐后，陆续有16名幼儿出现呕吐症状，经过卫生部门现场调查，确定为疑似食源性疾病。目前，出现疑似症状的16名幼儿体征平稳。

接到石梯幼儿园幼儿出现呕吐症状的情况报告后，汉滨区区卫生、市场监管、教育等部门会同石梯镇政府及时采取措施，进行了应急处理。卫生、市场监管部门提醒各学校、幼儿园夏季气温升高，食物容易变质，要进一步落实食品安全保护措施，严格按照规范要求操作，确保校园饮食安全。

编辑： 泽昊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

陕西高考各批次录取分数线6月24日公布

端午节“撞上”父亲节 您想去哪儿玩？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题