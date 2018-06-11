城固9岁学生身上多处淤青，竟是班主任用教棍打伤。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强 陈雯婷）今年9岁的小文（化名）在城固县二里镇八角小学上三年级， 6月7号晚上，小文妈妈发现孩子放学回家时一瘸一拐，脱下裤子时，孩子的屁股和大腿上出现了大块的淤青，其中大腿淤青一直延伸到膝盖附近。小文妈妈到学校了解情况，确认是三年级班主任徐颖用教棍打的。

经过汉中市3201医院检查，小文属于软组织挫伤，需要静养休息。究竟是谁向孩子下次狠手呢？

记者今天下午见到了城固县八角小学三年级徐颖老师，她矢口否认学生和家长的指责，声称小文的伤是他们自家人打的。

情况真的是这样吗？八角小学部分目击学生表示，小文的伤就是徐颖老师打的，使用的是教棍。八角小学校长王天军印证了学生的说法，他表示，学校经过调查小文的确是被班主任徐颖打伤，目前已经责令徐颖老师停课，配合学生家长给小文看伤。

编辑： 高政超