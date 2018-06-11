西安各区县已领取“小升初”报名封存数据 明日10时开始派位

西安市2018年民办学校初中招生派位系统及学生报名数据领取工作公证监督现场。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月11日）下午，经过为期12天的“双人双岗24小时”公证封存，西安市2018年民办学校初中招生派位系统及学生报名数据被各区县、开发区正式领取。6月12日10时，全市将同时开始进行电脑随机派位。

密封信封在监督下进行移交 按规定保密保管至明日10时

5月31日，西安市2018年民校“小升初”电脑随机派位系统和学生报名数据在公证机构的监督下进行了备份和封存。今天（6月11日），西安市教育局、各区县和开发区教育部门的工作人员，赴西安市公证处取回电脑随机派位系统和学生报名数据。

移交现场邀请了教育纪检部门、人大代表、政协委员、家长代表以及新闻媒体代表参与监督，全程严格按照高考试卷运输和保密管理规定执行。

领回的密封信封被装入准备好的密码箱内，密码箱在锁好后被贴上了盖有公章的封条。

下午16时，西部网、陕西头条记者在现场看到，西安市公证处工作人员前往公证处保密室，检查保险柜封条的完好性；然后撕掉封条，打开保险柜，取出装有电脑随机派位系统和学生报名数据的2个密码箱，返回领取现场。经西安市纪委驻西安市教育局纪检组工作人员和西安市教育局工作人员检查，2个密码箱封条均完好。

随后，公证员撕掉封条，将2个密码箱内的密封信封按顺序放置在工作台上。在西安市公证处逐一核实了领取人员身份后，西安市教育局、各区县和开发区教育部门依次领取了派位系统和报名数据的密封信封。

记者在现场看到，密封信封被装入了西安市教育局、各区县和开发区教育部门准备好的密码箱内，密码箱在锁好后被贴上了盖有公章的封条。

据了解，领取的派位系统和学生报名数据将由各区县、开发区继续按规定实施保密保管至6月12日10：00。

密码箱在锁好后被贴上了盖有公章的封条。

明日10时统一开始派位 邀请各方代表共同监督

明天（6月12日）上午10时，西安市将同时开始派位。派位现场将邀请公证机构、人大代表、政协委员代表、纪检监察部门、相关技术专家、督学、民办学校负责人，学生家长代表、新闻媒体代表等共同监督，确保电脑随机派位公平公正公开。

碑林区派位地点为雍村饭店，雁塔区派位地点为陕西师范大学附属中学分校，未央区派位地点为陕西师范大学锦园中学，新城区派位地点为西安爱知初级中学，莲湖区派位地点为西安益新中学，灞桥区派位地点为西安铁一中滨河学校，高新区派位地点为高新一中初中校区，长安区派位地点为长安区第二中学。

据了解，电脑随机派位结果将以短信形式告知家长。同时，也可在西安市民办学校初中招生系统以及各相关民办学校门户网站或微信公众平台上进行查询。

编辑： 高政超