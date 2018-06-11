华阴：“观光农业园”成采石场 200多亩耕地被破坏

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 何超）关于农村土地流转之后的用途，我国《农村土地经营权流转管理办法》第十二条规定的很明确：受让方应当依照有关法律、法规的规定保护土地，禁止改变流转土地的农业用途。可是，最近华阴市华山镇大城村的村民向《今日点击》栏目反映说，他们村200多亩耕地被以建设“观光农业园”名义流转后，却变成了采石场，耕地被严重毁坏，至今无人过问。

华阴市大城村村民杨锁民：“农民靠地呢，你把这情况看看，挖得这么深，农民咋生活呢。”

村民告诉记者，这片被挖得支离破碎、面目全非的土地，以前是村民的责任田。2015年，这里被列为国家水土保持重点建设工程，政府投资在地上打了一眼用于灌溉的深水井，而且还将灌溉管道铺设到了地头，经过改造后，这块地成了他们村最好的耕地。

华阴市大城村村民徐小苟：“原来是菜籽、玉米全部都能种，原来是旱地，后来这水里设施，政府给弄的水利设施，都是水浇地。

好好的土地，怎么被开挖成这样了呢？这事还得从2017年6月份说起。

华阴市大城村党支部书记张发荣：“当时镇上把我们干部叫去开了个会议，说这有个好项目。”

记者：“什么项目？”

张发荣：“就是招商引资，上面是光伏。”

记者：“下面是啥？”

张发荣：“大棚，我听了那认为是个好事情么。”

村民们听了这事后，都认为是好事，表示支持，愿意将自己的土地流转出去。随后在村、镇两级政府的主持下，村民们和华阴台华生态农业有限公司签订了土地流转合同，每亩地每年的流转价格从300元到600元不等。可是，合同签订后，村民们却发现情况不对。

华阴市华山镇大城村村民张智勇：“这个合同基本签完以后，然后开始就调挖机、装载机、双桥车，一晚上疯狂地挖。”

在大城村的土地下面，埋藏着丰富的砂石原料，只要揭掉上面的耕种层，就可以开采到目前建筑市场上极为紧俏的建筑材料——砂石。

张智勇：“利益的驱动，挖这么深，一亩地砂石最少卖二三十万元。”

巨额利润，使得台华公司在已流转的土地上疯狂采石。对于没有签订流转合同的土地，台华公司也不放过，他们采取先开挖土地，再补签合同的做法，如果村民不同意，换来的就是一顿殴打。

华阴市大城村村民甘凤琴：“没有签合同，没有通过我们，就挖我们的地。”

记者：“你家有多少地在那里？”

甘凤琴：“一亩半地，问他们把我就打了。”

记者：“谁打你？”

甘凤琴：“他们寻的人。”

就这样，村民们眼睁睁看着自己的耕地被挖成五六米深的大坑。在现场记者看到，除了这块项目介绍牌以外，看不到任何跟光伏发电或者观光农业有关的迹象。相反，倒是这些赫然屹立的筛石机证明着这里采石的疯狂。

华阴市大城村村民于葡萄：“我这是口粮地，我这一大家人要吃呢。”

记者：“结果呢？”

于葡萄：“结果人家偷着挖完了。”

华阴市大城村村民车巧莲：“把我掌柜的坟，挖的不能上去，我哭了一场又一场，我都不敢言传。”

国家《土地管理法》第36条规定：禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。《农村土地经营权流转管理办法》第十二条也规定：受让方应当依照有关法律、法规的规定保护土地，禁止改变流转土地的农业用途。华阴台华公司这样的做法，还和光伏发电、农业观光的项目有关系么？记者连续几天到华阴台华公司了解情况，但都是大门紧锁，没有见到相关负责人。

华阴台华生态农业有限公司门卫：“领导没在。”

记者：“在哪里，能联系一下吗？”

门卫：“我也不知道。”

采访中记者了解到，2016年8月18日，华阴台华农业生态有限公司在工商部门注册，第二天就被华阴市政府以招商引资名义引进，签订了投资合作框架协议，华阴市国土资源局原则上同意该项目落地。流转华山镇大城、五方村共约3791亩土地，搞现代化农业产业园。那么，协议中的农业产业园为什么却变成了采石场？对于此事华山镇政府是否知情呢？

华阴市华山镇镇长惠拥军：“作为镇政府这块来说毕竟咱没有执法权，咱叫停几次以后，表面上停了，但是在咱巡查过程中，发现还有偷采的行为。”

村民们说，他们将毁田采石的事情反映给华阴市国土局后，华阴市国土局给他们一个回复：这是在平整场地，场地平整后再拉土覆盖。对于华阴市国土局的这种答复，村民表无法接受。

华阴市大城村村民徐小苟：“他说的平整呢，那你压了平整，你不能大开挖，他开挖，整个把人家地破坏完了。”

华阴市大城村村民张智勇：“这就是台华公司说的，所谓的光伏发电，看这到底是洗砂石，卖砂石？到底是光伏发电呢？”

200多亩耕地被毁，作为土地执法部门，华阴市国土资源局到底是什么态度呢？记者来到华阴市国土资源局，负责土地执法的副局长说那块地属于采矿用地，所以在里面开采砂石属于正常行为。

华阴市国土资源局副局长宋晓刚：“它是采矿用地，这一片都是采矿用地，跟土地性质有关系。”

记者进而向这位副局长询问，如果这块地确实属于采矿用地，那么一个现代农业产业项目为什么要选址到这里呢？而如果是采矿用地，项目方是否须取得了开采资质以及国土部门的批准？对于这两个问题，这名副局长只是一味地回答，这块地历史上就是采砂石的地方。

华阴市国土资源局副局长宋晓刚：“那个早了，那里原来有14家或者12家，十几家石材企业都在那个位置，都在那块挖呢，而且挖了好多年，现状是那样子。”

对于宋局长的这种说法，村民们并不认同。并且将此情况反映到陕西省国土资源厅。

2018年4月28日，华阴市国土资源局就村民所反映的问题，给出了一份与之前宋晓刚局长说法完全相反的情况说明：2017年10月3日我局已对该公司涉嫌破坏耕地、非法采砂、挖石行为进行了立案查处，并告知该公司立即停止平整土地及砂石料外运工作，撤离现场施工所有机械和车辆；拆除场地内设置的磅房及其他生产设备。

以建设农业产业园为名大肆毁坏200多亩耕地，不知道谁给了这家企业如此大的胆子？而作为保护耕地的执法部门，华阴市国土资源局前后完全相反的两种说法又是为了什么呢？我国《土地法》明确规定：擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、破坏种植条件的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正或者治理，可以并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。如今，华阴200多亩耕地被毁，这个责任该谁来承担呢？谁又来恢复被破坏的耕地，维护村民们的合法权益呢？群众拭目以待。

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编辑： 辛超