华阴：“观光农业园”成采石场 200多亩耕地被破坏

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，请点击图片进行留言。
西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 何超）关于农村土地流转之后的用途，我国《农村土地经营权流转管理办法》第十二条规定的很明确：受让方应当依照有关法律、法规的规定保护土地，禁止改变流转土地的农业用途。可是，最近华阴市华山镇大城村的村民向《今日点击》栏目反映说，他们村200多亩耕地被以建设“观光农业园”名义流转后，却变成了采石场，耕地被严重毁坏，至今无人过问。
华阴市大城村村民杨锁民：“农民靠地呢，你把这情况看看，挖得这么深，农民咋生活呢。”
村民告诉记者，这片被挖得支离破碎、面目全非的土地，以前是村民的责任田。2015年，这里被列为国家水土保持重点建设工程，政府投资在地上打了一眼用于灌溉的深水井，而且还将灌溉管道铺设到了地头，经过改造后，这块地成了他们村最好的耕地。
华阴市大城村村民徐小苟：“原来是菜籽、玉米全部都能种，原来是旱地，后来这水里设施，政府给弄的水利设施，都是水浇地。
好好的土地，怎么被开挖成这样了呢？这事还得从2017年6月份说起。
华阴市大城村党支部书记张发荣：“当时镇上把我们干部叫去开了个会议，说这有个好项目。”
记者：“什么项目？”
张发荣：“就是招商引资，上面是光伏。”
记者：“下面是啥？”
张发荣：“大棚，我听了那认为是个好事情么。”
村民们听了这事后，都认为是好事，表示支持，愿意将自己的土地流转出去。随后在村、镇两级政府的主持下，村民们和华阴台华生态农业有限公司签订了土地流转合同，每亩地每年的流转价格从300元到600元不等。可是，合同签订后，村民们却发现情况不对。
华阴市华山镇大城村村民张智勇：“这个合同基本签完以后，然后开始就调挖机、装载机、双桥车，一晚上疯狂地挖。”
在大城村的土地下面，埋藏着丰富的砂石原料，只要揭掉上面的耕种层，就可以开采到目前建筑市场上极为紧俏的建筑材料——砂石。
张智勇：“利益的驱动，挖这么深，一亩地砂石最少卖二三十万元。”
巨额利润，使得台华公司在已流转的土地上疯狂采石。对于没有签订流转合同的土地，台华公司也不放过，他们采取先开挖土地，再补签合同的做法，如果村民不同意，换来的就是一顿殴打。
华阴市大城村村民甘凤琴：“没有签合同，没有通过我们，就挖我们的地。”
记者：“你家有多少地在那里？”
甘凤琴：“一亩半地，问他们把我就打了。”
记者：“谁打你？”
甘凤琴：“他们寻的人。”
就这样，村民们眼睁睁看着自己的耕地被挖成五六米深的大坑。在现场记者看到，除了这块项目介绍牌以外，看不到任何跟光伏发电或者观光农业有关的迹象。相反，倒是这些赫然屹立的筛石机证明着这里采石的疯狂。
华阴市大城村村民于葡萄：“我这是口粮地，我这一大家人要吃呢。”
记者：“结果呢？”
于葡萄：“结果人家偷着挖完了。”
华阴市大城村村民车巧莲：“把我掌柜的坟，挖的不能上去，我哭了一场又一场，我都不敢言传。”
国家《土地管理法》第36条规定：禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。《农村土地经营权流转管理办法》第十二条也规定：受让方应当依照有关法律、法规的规定保护土地，禁止改变流转土地的农业用途。华阴台华公司这样的做法，还和光伏发电、农业观光的项目有关系么？记者连续几天到华阴台华公司了解情况，但都是大门紧锁，没有见到相关负责人。
华阴台华生态农业有限公司门卫：“领导没在。”
记者：“在哪里，能联系一下吗？”
门卫：“我也不知道。”
采访中记者了解到，2016年8月18日，华阴台华农业生态有限公司在工商部门注册，第二天就被华阴市政府以招商引资名义引进，签订了投资合作框架协议，华阴市国土资源局原则上同意该项目落地。流转华山镇大城、五方村共约3791亩土地，搞现代化农业产业园。那么，协议中的农业产业园为什么却变成了采石场？对于此事华山镇政府是否知情呢？
华阴市华山镇镇长惠拥军：“作为镇政府这块来说毕竟咱没有执法权，咱叫停几次以后，表面上停了，但是在咱巡查过程中，发现还有偷采的行为。”
村民们说，他们将毁田采石的事情反映给华阴市国土局后，华阴市国土局给他们一个回复：这是在平整场地，场地平整后再拉土覆盖。对于华阴市国土局的这种答复，村民表无法接受。
华阴市大城村村民徐小苟：“他说的平整呢，那你压了平整，你不能大开挖，他开挖，整个把人家地破坏完了。”
华阴市大城村村民张智勇：“这就是台华公司说的，所谓的光伏发电，看这到底是洗砂石，卖砂石？到底是光伏发电呢？”
200多亩耕地被毁，作为土地执法部门，华阴市国土资源局到底是什么态度呢？记者来到华阴市国土资源局，负责土地执法的副局长说那块地属于采矿用地，所以在里面开采砂石属于正常行为。
华阴市国土资源局副局长宋晓刚：“它是采矿用地，这一片都是采矿用地，跟土地性质有关系。”
记者进而向这位副局长询问，如果这块地确实属于采矿用地，那么一个现代农业产业项目为什么要选址到这里呢？而如果是采矿用地，项目方是否须取得了开采资质以及国土部门的批准？对于这两个问题，这名副局长只是一味地回答，这块地历史上就是采砂石的地方。
华阴市国土资源局副局长宋晓刚：“那个早了，那里原来有14家或者12家，十几家石材企业都在那个位置，都在那块挖呢，而且挖了好多年，现状是那样子。”
对于宋局长的这种说法，村民们并不认同。并且将此情况反映到陕西省国土资源厅。
2018年4月28日，华阴市国土资源局就村民所反映的问题，给出了一份与之前宋晓刚局长说法完全相反的情况说明：2017年10月3日我局已对该公司涉嫌破坏耕地、非法采砂、挖石行为进行了立案查处，并告知该公司立即停止平整土地及砂石料外运工作，撤离现场施工所有机械和车辆；拆除场地内设置的磅房及其他生产设备。
以建设农业产业园为名大肆毁坏200多亩耕地，不知道谁给了这家企业如此大的胆子？而作为保护耕地的执法部门，华阴市国土资源局前后完全相反的两种说法又是为了什么呢？我国《土地法》明确规定：擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、破坏种植条件的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正或者治理，可以并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。如今，华阴200多亩耕地被毁，这个责任该谁来承担呢？谁又来恢复被破坏的耕地，维护村民们的合法权益呢？群众拭目以待。
扫描二维码进行留言
编辑： 辛超
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11
娱乐身为喜剧人，对于电视屏幕上众多的喜剧节目，小沈阳也有着自己的看法，“个人观点，（应该）保护起来，露的太多了观众也会乏味。06-11
娱乐李易峰坦言，能遇到这个角色很幸运，他希望这部作品能够让人们忘记他的“偶像”标签，记住他作为演员的实力。06-11
娱乐即使现在，杨老师因为病痛对潘粤明的记忆已经渐渐错乱、模糊，甚至分不清现在亦或是过去。潘粤明向老师交上了自己的作业，也向老师交上了人生的答卷。06-11
娱乐优酷2018世界杯战略发布会在北京举行，姜文和鹿晗现身发布会，姜文导演首次为优酷量身打造世界杯主题宣传片，鹿晗也将在优酷解说世界杯。06-11
娱乐照片中，赵丽颖披着一头期间长发，戴着墨镜，身穿绿色连体衣，抬头看着墙壁上自己的海报，好似一副迷妹的样子，十分的可爱。06-08
娱乐讲述了陈坤所饰演的乔智才、乔礼杰与万茜所饰演的黄俪文共同经历了重重挑战的故事。除了扣人心弦的剧情之外，陈坤一人分饰两角是这部剧的一大看点。06-08
娱乐关晓彤现身北京电影学院出席某活动，身为北影16级在校生的关晓彤坦言回到学校出席活动紧张到手心冒汗。06-08
娱乐6月7日，艾伦在微博为高三考生送上了一份走心的高考祝福《一位高九学长的忠告》。06-08
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07