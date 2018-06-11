第二届世界西商大会即将开幕 将成立西商总会

西部网讯（记者 鄢山宇）6月29日-7月1日，第二届世界西商大会将在西安开幕，大西安再度向世界发出诚挚的邀请，共商发展大计。据了解，在本届大会上将正式成立西商总会。

去年，首届世界西商大会让西安聚焦了全球的关注。生在西安、长在西安、学在西安、创业在西安、结缘在西安的海内外各领域嘉宾，西安高校校友会知名企业家代表云集在这座丝绸之路经济带起点城市，共商大西安发展大计。冯仑、张朝阳等西安籍企业家，马云、柳传志、郭广昌、周鸿祎等非西安籍的商界大佬，也纷纷现身为西安站台点赞。

据了解，第二届世界西商大会以“一带一路：新时代 新西安 新西商”为主题，将邀请国内外西安籍政、商、学、文界代表、“新西安人”民营企业家代表、“一带一路”沿线相关国家驻华使领馆代表等千余人参加。

大会期间，将开展一个主体活动和两大板块活动。其中，在第二届世界西商大会开幕式上，不仅可以聆听各界大佬的演讲，还将正式成立西商总会。两大板块活动中“丝路西商”核心活动旨在吸引专家学者共谋西商发展，引进重大项目和高层次人才，为西商对外经济交流合作搭建平台，助推西安跨越式发展；“对话西安”系列活动则会通过形式多样的对话活动，加深交流，凝聚共识，增进感情，进一步营造尊商、亲商、兴商的浓厚氛围。

编辑： 鄢山宇