陕西去年食品抽检合格率为98% 高于全国平均水平

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 张伟峰）记者今天（6月11日）从2018年陕西省食品安全委员会第一次全体会议上了解到，去年我省食品安全工作紧紧围绕全省追赶超越大局，按照“四个最严”要求狠抓落实，全省食品安全形势总体稳定向好。全省食品抽检合格率为98%，高于97.6%的全国平均水平。

据省食品药品监管局局长、省食安办主任张小宁介绍，去年省食安办、省编办、省财政厅、省人社厅、省工商局、省质监局、省食药监局等七部门联合印发了《关于加强食品安全监管有关问题的通知》。相关部门健全完善配套监管办法，出台了《陕西省食品生产经营风险分级管理工作规范》、《食用农产品批发市场信用等级评定与分类监管办法》、《陕西省网络食品销售监督管理办法（试行）》和《食品小作坊食品安全管理制度》等一系列制度，夯实了部门的监管责任和企业的主体责任。全省食品安全创建工作成效明显，西安、宝鸡、杨凌、韩城4个市被国家授予“国家食品安全示范城市”称号。4个县获了国家级农产品质量安全县（市）称号。9个县（区）被省政府命名为“省级食品安全示范县（区）”，10个县（区）被命名为省级农产品质量安全县。全省已认定无公害农产品产地668个，6个产品获农业部地理标志登记保护。

全省把农村食品安全作为重点进行综合整治。农业部门在“清源”行动中，出动执法人员18244人次，检查生产经营单位7175户次，抽检农产品和农业投入品5500个，取缔无照经营户39户。工商部门在“净流”行动中，出动执法人员13113人次，检查食品经营户10106户次，取缔无照经营户216户，受理和处理消费者投诉、举报329件。食药监管部门在“扫雷”行动中，捣毁制假售假窝点18个，责令停业整顿247家，取缔无照经营户2024户，吊销食品生产经营、流通、餐饮服务许可证51户。公安部门在“利剑”行动中，办理食品类案件402起，抓获犯罪嫌疑人706人，刑事拘留498人，涉案金额1.14亿元。全省完成食品抽检10.95万批次，快检54.3万批次，做到了抽检品种、项目、区域、企业、环节全覆盖，抽检合格率为98%，高于全国平均水平。居民日常消费的粮食加工品、肉制品、食用农产品等大宗食品合格率较高，群众高度关注的婴幼儿配方乳粉和预包装乳制品抽检合格率达到100%。

同时，全省加强了食品安全检验检测能力建设，投资2.64亿元，建成了咸阳、渭南、延安、榆林、商洛等5个市级食品区域检测中心，还有1个省级中心和5个市级中心正在建设。同时，咸阳市4个分中心和洛川、富平、眉县、千阳等县级食品检验检测资源整合项目均已建成。加强快检能力建设，为县区配备简便快捷型快检车7台、基本功能型快检车36台、标准功能型快检车64台，为保障食品安全提供了有力支撑。

据介绍，今年我省食品安全工作将进一步强化基层基础工作，严把农田到餐桌的每一道防线，全面提升食品安全保障水平，助推食品产业发展，满足人民群众日益增长的美好生活需要，确保全省人民群众吃的安全。

编辑： 熊惠玲