45条网友留言有回复 浐灞第十学校计划2019年建成

6月7日、8日，45条网友留言有回复。
西部网讯 渭河宝鸡段存在违法采砂行为、西安浐灞第十学校何时开建、洛南县寺坡乡中山村没有路灯……6月7日、8日, 宝鸡市人民政府办公室、浐灞生态区宣传中心、洛南县人民政府办公室等13个党政相关单位回复了45条西部网网友留言。
渭河宝鸡段有人违法采砂
将严厉打击采砂行为
2018年5月7日，网友“环保小人物”反映，2018年4月卫星遥感影像显示渭河宝鸡虢镇大桥至蔡家坡法士特大桥沿岸有违法采砂现象，希望相关部门严加治理。
宝鸡市人民政府办公室回复：针对网友反映问题，宝鸡市水利局会同陈仓区政府，严查非法采砂行为。
4月30日，开始实施渭河河堤沿线道沿铺设及绿化工作，4月30日至5月2日，组织保洁员和洒水车对堤顶道路进行了清扫保洁，5月8日，巡查工作组对该段河道和堤顶道路进行了全面巡查，各砂石厂越堤路已全部挖断封堵，迎水坡已恢复河道堤防断面，堤顶道路干净整洁。
目前，除阳平渭河大桥施工工地外，河道内无任何采砂机械。下一步，市、区水利部门将进一步加大巡查力度，严厉打击非法采砂行为，确保渭河生态安全和资源安全。
西安浐灞第十学校何时开建？
计划2019年建成
2018年5月25日，网友“樵夫”反映称，位于浐灞生态区湿地园区内，规划建设的浐灞第十学校，半年多过去了仍未见开工动静。请问这项政府承诺的民生工程2018年能建成吗？
浐灞生态区宣传中心回复：为了完善生态区教育配套，满足义务教育需求，解决“入学难”问题，计划筹设浐灞第十学校，目前正在办理施工前期手续，计划2019年建成。
洛南县寺坡乡中山村没有路灯
争取今年安装路灯
2018年5月7日，网友“农村人”反映，洛南县寺坡乡其它村都有路灯，唯独中山村没有，中山村山大沟深，晚上很不方便，希望政府投资这最后几公里路，帮农民脱贫！
洛南县人民政府办公室回复：经古城镇调查,网友反映问题属实。寺坡乡中山村在2015年乡镇机构改革后为古城镇中山村,因近两年全县脱贫攻坚整村推进项目逐年实施、逐村推进,中山村尚未实施整村推进项目，故“其他村都有路灯,唯独中山村没有”。
对此,古城镇已经与县发改局、扶贫局等部门做了对接,争取今年内启动中山村整村推进项目,在村内主要道路安装太阳能路灯,实施亮化工程,确保群众夜晚安全、方便出行。
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编辑： 辛超
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