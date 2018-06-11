长安区万科城适龄儿童入学难 西安12345协调解决

西部网讯 “伊诺姿”美容会所美容卡退费难、文艺路行道树遮挡路灯、长安区万科城适龄儿童入学难……6月11日，西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（6月4日-6月10日）运行情况，市民反映的诸多问题得到解决。
教育入学问题仍是投诉重点
6月4日至6月10日，西安12345热线平台共产生工单24489件，其中话务员直接答复群众12834件、占工单总量的52%，转派承办单位办理11655件、占工单总量的48%。
根据西安12345热线平台数据统计，西安市民反映市政设施、教育入学、换届选举、购房摇号等领域投诉较为集中。
市政设施维护相关问题主要集中在路灯不亮、道路坑洼、护栏损毁、井盖破损及消防栓损坏喷水等问题，共375人次反映此类问题（已转市市政局处理）。
教育问题主要集中在幼升小转校难、学区划分不合理、开发商承诺学位不兑现、集体户口子女入学难等问题，共251人次反映此类问题（已转各区县政府、开发区管委会及市教育局处理）。
村（社区）换届选举相关问题依然突出，主要集中在候选人资格审查不严谨、无委托手续代投代写选票、会议资料不完善及拉票贿选等方面。主要涉及鄠邑区许村、郭家寨村、陂头村，长安区新樊村，临潼区兴王村等，共242人次反映此类问题（已转各区县政府、开发区管委会及市民政局处理）。
房产销售方面，开发商要求摇号政策出台前的购房者重新摇号购房、延期交房、不办理公积金贷款等问题较为突出，主要集中在大华锦绣前程、欧罗巴小镇、香榭御城小区、旭景清园、恒大养生谷等楼盘，共123人次反映此类问题（已转市房管局处理）。
这些问题被解决：
市民反映：未央区人人乐超市“伊诺姿”美容养生会所美容卡退费难
西安市工商局：经协调，市民收到退款8200元。市民拨打热线对工作人员效率提出表扬。
市民反映：碑林区建设西路、文艺路路灯被行道树遮挡，影响照明
碑林区政府：已组织人员对辖区内行道树按计划、分批次进行修剪。市民拨打热线对碑林区政府提出表扬。
市民反映：长安区万科城适龄儿童入学难
长安区政府：要求开发商、物业公司及幼儿园对小区学前适龄儿童进行摸底，制定了招生方案，并启动招生工作。市民拨打热线表扬长安区政府行政效能。
这些回复市民不满意：
市民反映：未央区方新小学未按通知规定时间，提前发号登记报名入学，导致其未排到号，孩子不能报名入学。
未央区政府：文景小区属于经开区规划范围，应由经开区负责。
热线回访：市民称回复内容与反映问题文不对题。
市民反映：雁塔区我爱我家小区门禁系统故障。
雁塔区政府：已要求小区加强与业主沟通，解决投诉问题，投诉人对处理结果很满意。
热线回访：没有工作人员与市民联系，市民反映问题仍未解决。
市民反映：西咸新区沣东新城陕师大奥林匹克花园小学部乱收费，小区适龄儿童就读需缴纳1万元，非小区儿童需2万元，且无收据、无发票。
西咸新区管委会：已约谈该校负责人。该校自划转辖区管理后，未向业主收取择校费、门槛费。
热线回访：市民对办理结果不满意，并表示曾携带资料到沣东新城教育局反映，但被告知其无权管理，目前孩子仍不能报名。
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编辑： 沈晓芳
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