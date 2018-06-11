西安6月已遇6个“假蓝天” 均是臭氧“惹”的祸

本月前10天，西安就有6天遭遇了“假蓝天”，而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。

西部网讯（记者 鄢山宇）进入6月份以来西安市的空气质量怎么样？记者从全国环境空气质量实时发布平台了解到，本月前10天，只有4天空气质量为优良，其他6天均为污染天，6月6日达到了中度污染。而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。

最近大家明明看见的都是蓝天白云，怎么就空气污染了？原来臭氧超标会让人产生错觉，认为蓝天白云的天气空气质量应该不错，这就是所谓的“假蓝天”。记者从全国环境空气质量实时发布平台了解到，本月前10天，西安有6天就遭遇了“假蓝天”，而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。

臭氧污染多发生在光照强烈、气温较高的夏秋季，是二次污染物，大多来源于汽车尾气、工业生产排放出的氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs），在光照作用下发生光化学反应生成，具有强烈的刺激性，容易刺激和损害深部呼吸道，并会损害中枢神经系统，对人体健康造成一定伤害。

面对臭氧污染怎么办？为有效减少挥发性有机物和氮氧化物等臭氧前体物排放，记者从西安市铁腕治霾办了解到，目前西安已采取了相关措施，例如加大载货汽车、低速汽车路面筛查力度，加强加油站油气污染监管，严查回收设施不正常开启违规操作等行为，开展油品、汽修行业喷涂作业专项检查等。

西安市铁腕治霾办建议市民朋友们，在光照较强的中午12时至15时避免出门，做好健康防护。同时，也要积极主动地参加到臭氧污染防治工作中来。“从我们个人来讲，我们也可以从自身做起，减少臭氧前提物NOx和VOCs的排放，如夏天空调温度不低于26℃、汽车驾驶人在不影响道路通行且需停车3分钟以上的情况下熄灭发动机，减少尾气污染排放，优先选择公共交通、地铁、共享单车和步行等绿色出行方式等。”

若市民发现身边油烟污染、扬尘污染、冒黑烟车辆尾气污染等行为时，可通过拨打12345市民热线举报。同时，市民也可以手机微信搜索“西安环保”公众号，参与西安市环境违法行为有奖举报活动，最高可获得1000元的现金奖励。

编辑： 鄢山宇