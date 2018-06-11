西安6月已遇6个“假蓝天” 均是臭氧“惹”的祸

本月前10天，西安就有6天遭遇了“假蓝天”，而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。
西部网讯（记者 鄢山宇）进入6月份以来西安市的空气质量怎么样？记者从全国环境空气质量实时发布平台了解到，本月前10天，只有4天空气质量为优良，其他6天均为污染天，6月6日达到了中度污染。而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。
最近大家明明看见的都是蓝天白云，怎么就空气污染了？原来臭氧超标会让人产生错觉，认为蓝天白云的天气空气质量应该不错，这就是所谓的“假蓝天”。记者从全国环境空气质量实时发布平台了解到，本月前10天，西安有6天就遭遇了“假蓝天”，而造成空气污染的首要污染物都是臭氧（O3）。
臭氧污染多发生在光照强烈、气温较高的夏秋季，是二次污染物，大多来源于汽车尾气、工业生产排放出的氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs），在光照作用下发生光化学反应生成，具有强烈的刺激性，容易刺激和损害深部呼吸道，并会损害中枢神经系统，对人体健康造成一定伤害。
面对臭氧污染怎么办？为有效减少挥发性有机物和氮氧化物等臭氧前体物排放，记者从西安市铁腕治霾办了解到，目前西安已采取了相关措施，例如加大载货汽车、低速汽车路面筛查力度，加强加油站油气污染监管，严查回收设施不正常开启违规操作等行为，开展油品、汽修行业喷涂作业专项检查等。
西安市铁腕治霾办建议市民朋友们，在光照较强的中午12时至15时避免出门，做好健康防护。同时，也要积极主动地参加到臭氧污染防治工作中来。“从我们个人来讲，我们也可以从自身做起，减少臭氧前提物NOx和VOCs的排放，如夏天空调温度不低于26℃、汽车驾驶人在不影响道路通行且需停车3分钟以上的情况下熄灭发动机，减少尾气污染排放，优先选择公共交通、地铁、共享单车和步行等绿色出行方式等。”
若市民发现身边油烟污染、扬尘污染、冒黑烟车辆尾气污染等行为时，可通过拨打12345市民热线举报。同时，市民也可以手机微信搜索“西安环保”公众号，参与西安市环境违法行为有奖举报活动，最高可获得1000元的现金奖励。
编辑： 鄢山宇
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11
娱乐身为喜剧人，对于电视屏幕上众多的喜剧节目，小沈阳也有着自己的看法，“个人观点，（应该）保护起来，露的太多了观众也会乏味。06-11
娱乐李易峰坦言，能遇到这个角色很幸运，他希望这部作品能够让人们忘记他的“偶像”标签，记住他作为演员的实力。06-11
娱乐即使现在，杨老师因为病痛对潘粤明的记忆已经渐渐错乱、模糊，甚至分不清现在亦或是过去。潘粤明向老师交上了自己的作业，也向老师交上了人生的答卷。06-11
娱乐优酷2018世界杯战略发布会在北京举行，姜文和鹿晗现身发布会，姜文导演首次为优酷量身打造世界杯主题宣传片，鹿晗也将在优酷解说世界杯。06-11
娱乐照片中，赵丽颖披着一头期间长发，戴着墨镜，身穿绿色连体衣，抬头看着墙壁上自己的海报，好似一副迷妹的样子，十分的可爱。06-08
娱乐讲述了陈坤所饰演的乔智才、乔礼杰与万茜所饰演的黄俪文共同经历了重重挑战的故事。除了扣人心弦的剧情之外，陈坤一人分饰两角是这部剧的一大看点。06-08
娱乐关晓彤现身北京电影学院出席某活动，身为北影16级在校生的关晓彤坦言回到学校出席活动紧张到手心冒汗。06-08
娱乐6月7日，艾伦在微博为高三考生送上了一份走心的高考祝福《一位高九学长的忠告》。06-08
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07