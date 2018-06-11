关于报送第十五届长江韬奋奖候选人的公示

根据中国记协发【2018】1号、2号文件，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，拟上报陕西广播电视台包志坚同志为我省长江韬奋奖候选人，现公示如下：

公示期自即日开始5个工作日，即6月11日至6月15日，如有异议，请及时以书面或口头形式向陕西省新闻工作者协会反映。

联系电话：029-85231890

陕西省新闻工作者协会

2018年6月11日

包志坚同志先进事迹材料

包志坚，男，蒙古族，中共党员，陕西广播电视台故事广播副总监、支部书记。陕西省青年志愿者协会会长；陕西省播音主持研究会副会长；历任第九届全国青联委员、第七、第八、第九届陕西省青年联合会委员、常委、副主席；第九、第十届陕西省政协委员。主要事迹如下：

一、政治思想方面

作为一名党的新闻工作者，该同志具有高度的政治觉悟，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定政治信仰，强化政治担当，牢固树立"四个意识"、坚定"四个自信"，在思想与行动上始终与党的路线、方针、政策保持一致。在工作中自觉学习贯彻落实好党的十九大精神，恪尽职守，以身作则，遵守党的纪律，发挥共产党员的先锋模范作用。

曾荣获第三届"全国各族青年团结进步优秀奖"；第十四届"陕西省十大杰出青年"；陕西省"民族团结进步模范"和陕西省宣传文化系统第五批"四个一批"人才等表彰奖励。

二、业务工作方面

该同志系陕西广播电视台业务骨干，也是具有全国影响力的播音朗诵艺术家。参加工作以来，先后主持、策划、播音了陕西广播电台最具影响力的《三秦大市场》、《七色文艺窗》、《新闻早报》、《新闻联播》等节目。成功的完成了报告文学《铁市长》、《试飞英雄黄炳新》《中国有个505》等长篇的播讲，策划主持的《七色文艺窗》创造了当时陕西广播的收听之最；《三秦大市场》开创了第一个经济类主持人节目的先河。2010年7月，随着陕广新闻的开办，作为陕广新闻的首席播音员，该同志积极协助领导带领新闻播音队伍大胆实践，开创了西部新闻播音全方位滚动直播的先河。

多年来，该同志多次承担国家运动会和省党代会、人代会、政协会等重要会议的现场播音。以逻辑严谨、语句工整，无一差错的成绩，受到省上领导和台领导的表扬与肯定。担任国家第四届城市运动会，国家第三届特殊奥林匹克运动会的开幕式的现场播音，均受到组委会的嘉奖。多次承担清明黄帝陵祭祖活动的现场播音工作。

在做好播音工作的同时，积极承担大型综艺演出的现场主持和主题朗诵，屡获成功，深受广大群众欢迎，主要有 2000年陕西省迎接新千年大型文艺晚会、陕西省庆祝国庆50周年、60年大型文艺晚会、陕西第十三、十四届运动会开幕式、陕西民族团结文艺汇演、2000、2006年中国西安丝绸之路国际旅游节开幕式、陕西庆祝建党80周年、90周年大型文艺晚会、省政协成立60年庆典等数百台大型演出活动。

多年来接受组织交付任务，为多部电视片解说和配音，如《国格赋》、《中华始祖祭》、《建筑大师张锦秋》、《汉唐陵墓古刻》、《从红色革命到绿色革命》、《家庙》等，其中《国格赋》荣获全国"五个一"工程奖并在央视一套播出。《家庙》在央视纪录片频道播出。

该同志重视提高理论学习，总结经验，不断提高业务能力，先后有多篇论文在全国核心期刊发表。独立撰写的论文《浅谈播音主持人的语言控制及应变能力》、《让播音主持更具艺术魅力》、《略论长篇小说播讲中的情节设置和人物刻画》、《朗诵在大型晚会中的作用》《略论新闻播音的语境变化》等，分别发表于《新闻传播》、《传播与版权》、《文艺生活》和《新闻知识》等期刊。

多年来屡获嘉奖，主要有：2009年荣获全国播音主持"金话筒奖"。多部播音作品分获中国播音与主持作品政府一等奖；中央组织部全国第九届党员教育电视片一等奖；第七届精神文明建设"五个一工程"奖；教育部、文化部、残联举办的第六届残疾人艺术汇演一等奖；陕西广播电视奖年度优秀广播节目一等奖；省广电局"十佳播音员主持人"称号等众多奖励 。

三、战胜病魔自强不息

由于多年从事新闻播音时差颠倒，生物钟紊乱，加之责任重、高强度的工作，思想长期处于紧张状态。2009年11月，其在即将去北京领取中国播音主持＂金话筒奖＂的前夕，突然面瘫，影响了正常工作和生活。2013年7月，又突发脑岀血，被送入医院抢救，语言和行动都受到了严重影响。入院治疗期间，在组织的关怀、医院的精心治疗和亲人同志们的鼓舞下，该同志积极配合治疗，在身体稍有好转时，就以高度的事业心和责任感，用巨大的毅力，从头练习播音基本功，练发声、练气息，克服难以想象的困难，终于在较短时间内恢复了业务能力。当身体刚刚好转时，就一再要求走上工作岗位，坚持工作，在播音主持、朗诵舞台上都再次取得优异业绩。先后参加省委赴中央党校的《为人民而歌》演出、省委宣传部庆祝党的十九大胜利召开和闭幕的两场晚会的主题朗诵。被称为是"一个不倒的金话筒"。

四、做好党支部和行政领导工作

2012年7月，该同志被聘为陕西广播电视台故事频率副总监，后担任党总支书记。他认真抓好支部工作，坚持三会一课制度，强化推进"两学一做"、"十九大精神"专题学习，先后到基层支部宣讲党课17场。被评为陕西省新闻出版广电局优秀共产党员。

在做好党务和行政日常工作的同时，该同志继续积极参与新闻的播音工作，同时把多年来在新闻播音、主持朗诵、配音解说上的体会和认识进行总结和回顾，撰写多篇业务论文。积极参与播音员主持人的培训工作。在全国广播影视系统专业干部培训班结业后，因材施教，循循善诱，为基层广播电视台培养了一批播音人才。

五、创新陕西省志愿者培训工作

该同志热心公益事业，现担任中国青年志愿者协会常务理事、陕西青年志愿者协会会长。在共青团陕西省委的指导下，在全国率先成立首家省级志愿者培训学院，获得首批"全国注册志愿者培训示范基地"称号。建成陕西青年社会组织培育发展中心和志愿服务组织孵化中心，建立了851个以共青团"青春驿站"为示范带动的标准化青年志愿者服务站（基地）等实体平台。从2014年起至今，先后带领陕西近百个志愿服务项目参加了四届全国青年志愿服务项目大赛，共获得金奖8个、银奖79个、全国示范项目3个，获奖数量荣膺西部第一。

简历：

1964年11月出生于内蒙古额济纳旗，

1986年毕业于北京广播学院播音系，分配到陕西人民广播电台工作。

1986年7月至2012年7月，任陕西人民广播电台播音员、首席播音员；

1996年9月破格任主任播音员；

2014年8月被评为播音指导；

2012年至今在陕西广播电视台任故事广播副总监和支部书记。

长江韬奋奖参评者推荐表

报送单位 陕西广播电视台 类别 （请划“√”） 长江 系列 记 者 （ ） 新闻节目主持人 （ ） 新闻节目播音员 （ √ ） 韬奋 系列 编 辑 （ ） 新闻评论员（ ） 新闻节目制片人 （ ） 校对检查 （ ） 参 评 者 情 况 姓名 包志坚 性别 男 出生年月 1964年11月 民族 蒙古族 党派 中共党员 新闻工龄 32年 单位 职务 陕西广播电视台故事广播副总监 职称 播音指导 行政级别 副处 手机 *********** 办公电话 029-85231562 获奖作品 (1件) 奖项 中国播音主持“金话筒奖” 获奖时间 2009年11月 作品 标题 《阅读与欣赏》节目：安塞腰鼓 获奖等级 播音员主持人奖 推荐单位意见 报送单位意见 领导签名： （盖单位公章） 2018年 月 日 领导签名： （盖单位公章） 2018年 月 日 上级主管 部门意见 （盖单位公章） 2018年 月 日 联系人 包志坚 手机 *********** 电话 029-85231562 地址 陕西省西安市长安南路336号 邮编 710061

包志坚“金话筒奖”作品《安塞腰鼓》原文

一群茂腾腾的后生。

他们的身后是一片高粱地。他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱的叶子，也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。紧贴在他们身体一侧的腰鼓，呆呆地，似乎从来不曾响过。

但是：

看！--

一捶起来就发狠了，忘情了，没命了！百十个斜背响鼓的后生，如百十块被强震不断击起的石头，狂舞在你的面前。骤雨一样，是急促的鼓点；旋风一样，是飞扬的流苏；乱蛙一样，是蹦跳的脚步；火花一样，是闪射的瞳仁；斗虎一样，是强健的风姿。黄土高原上，爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇--安塞腰鼓！

这腰鼓，使冰冷的空气立即变得燥热了，使恬静的阳光立即变得飞溅了，使困倦的世界立即变得亢奋了。

使人想起：落日照大旗，马鸣风萧萧！

使人想起：千里的雷声万里的闪！

使人想起：晦暗了又明晰、明晰了又晦暗、尔后最终永远明晰了的大彻大悟！

容不得束缚，容不得羁绊，容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲！

好一个安塞腰鼓！

百十个腰鼓发出的沉重响声，碰撞在四野长着酸枣树的山崖上，山崖蓦然变成牛皮鼓面了，只听见隆隆，隆隆，隆隆。

百十个腰鼓发出的沉重响声，碰撞在遗落了一切冗杂的观众的心上，观众的心也蓦然变成牛皮鼓面了，也是隆隆，隆隆，隆隆。

隆隆隆隆的豪壮的抒情，隆隆隆隆的严峻的思索，隆隆隆隆的犁间翻起的杂着草根的土浪，隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

好一个安塞腰鼓！

后生们的胳膊、腿、全身，有力地搏击着，急速地搏击着，大起大落地搏击着。它震撼着你、烧灼着你、威逼着你，它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。它使你惊异于那农民衣着裹着的躯体，那消化着红豆角老南瓜的躯体，居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量！

黄土高原哪，你生养了这些元气淋漓的后生；也只有你，才能承受如此惊心动魄的搏击！

好一个痛快了山河，蓬勃了想象力的安塞腰鼓！

愈捶愈烈！形体成了沉重而又纷飞的思绪！

愈捶愈烈！思绪中不存任何隐秘！

愈捶愈烈！痛苦和欢乐，生活和梦幻，摆脱和追求，都在这舞姿和鼓点中，交织！旋转！凝聚！奔突！翻飞！升华！人，成了茫茫一片；声，成了茫茫一片……

当它戛然而止的时候，世界出奇的寂静，以致使人感到对她十分陌生了。

简直像来到另一个星球。

耳畔是一声渺远的鸡啼。

获奖作品登记表