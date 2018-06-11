西安工商邀阿里京东等百余电商共签承诺书 促进诚信经营

西安工商邀请百余家电商共签网营承诺书，促进诚信经营。
西部网讯（记者 熊惠玲）为了进一步助推西安市网络经济发展，优化提升网络营商环境，促进电商企业诚信经营。6月11日，西安市工商局特别邀请全市120余家电商企业，举办以“网络诚信经营 共创品质生活”为主题的网络诚信经营承诺书签订仪式。
西安市工商局党委书记、局长陈吉利向现场的电商企业介绍了当前西安市的创新创业氛围、西安市网络经济发展状况和市工商局在优化营商环境方面的决心和举措。
据介绍，截至2017年底，全西安市网络市场主体22万8千100多家，占全省的85%；网络商品交易总额达到660多亿元，占全省的82%；“互联网+”总指数、数字经济指数、数字生活指数，在全国城市100强中，分别占第14位、第15位和第10位。
陈吉利表示，2018年以来全市工商系统为了进一步优化营商环境，全面实施“办照新政”，“工商登记365天不间断、群众办照24小时不打烊”延时服务、“政银一网通”联动服务，“马上办、网上办、就近办、自助办、上门办”等多渠道、多样化的办照服务方式，极大地方便了包括电商企业在内的广大群众企业创新创业。截止6月10日，2018年全市新登记各类市场主体188029户，平均每天新注册市场主体1400多户。
现场还公布了《关于支持全市网络市场快速发展的十条意见》。该意见从放宽电商登记条件、坚持包容审慎监管、搭建电商人才平台、助推农村电商发展、讲好西安电商故事等方面推出了一系列举措。
仪式中，京东作为交易平台代表、美团作为外卖平台代表、赶鸭子跨境购作为跨境电商代表在签约仪式上进行了发言。阿里巴巴、京东、美团、苏宁易购、西安洋货码头、陕西骏途网代表电商企业签订了网络诚信经营承诺书。各电商企业纷纷表示要强化构建诚信守法网络交易环境“第一责任人”意识，加强自我管理，自我规范。更好的为广大消费者服务，共创诚信、有序的经营环境。
编辑： 熊惠玲
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