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陕西自贸试验区新增注册市场主体16748户

时间：2018-06-11 14:38:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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陕西自贸试验区新增注册市场主体16748户

记者今天（6月11日）从陕西省商务厅获悉，自2017年4月1日挂牌成立到今年4月底，陕西自贸试验区新增注册市场主体16748户。其中，企业13976户（含外资企业186户），个体工商户2767户，农民专业合作社5户。

西部网讯（记者 李媛）记者今天（6月11日）从陕西省商务厅获悉，自2017年4月1日挂牌成立到今年4月底，陕西自贸试验区新增注册市场主体16748户。其中，企业13976户（含外资企业186户），个体工商户2767户，农民专业合作社5户。

据了解，新增注册资本3780.3亿元，其中企业注册资本3775.61亿元（含外资企业注册资本12.281亿美元）；新增注册资本1亿元以上企业356家（其中：自贸试验区西安管委会261家、杨凌示范区管委会12家、西咸新区管委会83家）。

截至今年4月底，陕西自贸试验区各管委会市场主体注册登记情况分别是：西安管委会新增企业数量11724户、新增注册资本2687.85亿元（含外资企业注册资本9.32亿美元）；杨凌示范区管委会新增企业数量594户、新增注册资本54.07亿元（含外资企业注册资本0.461亿美元）；西咸新区管委会新增企业数量1658户、新增注册资本1033.69亿元（含外资企业注册资本2.5亿美元）。

编辑： 李媛

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