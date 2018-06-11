西安市气象台发布高温黄色预警

西部网讯 西安市气象台2018年6月11日9时20分发布高温黄色预警信号：预计未来连续三日雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区、未央区、灞桥区、周至县、鄠邑区、长安区、阎良区、蓝田县、临潼区、高陵区、西咸新区日最高气温将升至35℃以上，请注意防范。
防御指南：
1.有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；
2.午后尽量减少户外活动；
3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；
4.高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作 业的人员应当采取必要的防护措施。
编辑： 王瑜
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