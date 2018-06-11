违反中央八项规定 宝鸡金台区通报3起典型案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 2018年端午节将至，为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部，不断巩固作风建设成果，宝鸡金台区纪委对外通报3起违反中央八项规定精神的问题。

1、金台区群众路街道八里村党总支书记兼村委会主任温有田将企业捐助款用于村招待费支出的问题。2016年6月，辖区企业捐助给八里村委会5000元赞助费，该款项没有入村集体账，全部用于八里村招待费支出。2018年3月14日，群众路街道纪工委给予温有田党内警告处分。

2、金台区农机公司经理索喜生违规领取岗位津贴的问题。2011年6月至2017年6月，索喜生在无政策依据的情况下，指使财务人员用单位的门面房及院子租赁费收入，违规为其本人发放岗位津贴35490元。2018年4月3日，金台区纪委对索喜生的违纪问题立案审查。

3、金台区金河镇陵原村监委会主任王军违规领取工作补贴的问题。2015年1月至2017年7月，王军任监委会主任期间，多次参与村两委班子会并同意以节假日补贴、文化活动人员补助、防汛防滑监测点补助等名义违规为村干部发放津补贴，王军本人领取各项补贴共7920元。2017年12月17日，金台区纪委给予王军党内警告处分。

编辑： 王瑜