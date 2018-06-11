违反中央八项规定 宝鸡金台区通报3起典型案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 2018年端午节将至，为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部，不断巩固作风建设成果，宝鸡金台区纪委对外通报3起违反中央八项规定精神的问题。
1、金台区群众路街道八里村党总支书记兼村委会主任温有田将企业捐助款用于村招待费支出的问题。2016年6月，辖区企业捐助给八里村委会5000元赞助费，该款项没有入村集体账，全部用于八里村招待费支出。2018年3月14日，群众路街道纪工委给予温有田党内警告处分。
2、金台区农机公司经理索喜生违规领取岗位津贴的问题。2011年6月至2017年6月，索喜生在无政策依据的情况下，指使财务人员用单位的门面房及院子租赁费收入，违规为其本人发放岗位津贴35490元。2018年4月3日，金台区纪委对索喜生的违纪问题立案审查。
3、金台区金河镇陵原村监委会主任王军违规领取工作补贴的问题。2015年1月至2017年7月，王军任监委会主任期间，多次参与村两委班子会并同意以节假日补贴、文化活动人员补助、防汛防滑监测点补助等名义违规为村干部发放津补贴，王军本人领取各项补贴共7920元。2017年12月17日，金台区纪委给予王军党内警告处分。
编辑： 王瑜
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11
娱乐身为喜剧人，对于电视屏幕上众多的喜剧节目，小沈阳也有着自己的看法，“个人观点，（应该）保护起来，露的太多了观众也会乏味。06-11
娱乐李易峰坦言，能遇到这个角色很幸运，他希望这部作品能够让人们忘记他的“偶像”标签，记住他作为演员的实力。06-11
娱乐即使现在，杨老师因为病痛对潘粤明的记忆已经渐渐错乱、模糊，甚至分不清现在亦或是过去。潘粤明向老师交上了自己的作业，也向老师交上了人生的答卷。06-11
娱乐优酷2018世界杯战略发布会在北京举行，姜文和鹿晗现身发布会，姜文导演首次为优酷量身打造世界杯主题宣传片，鹿晗也将在优酷解说世界杯。06-11
娱乐照片中，赵丽颖披着一头期间长发，戴着墨镜，身穿绿色连体衣，抬头看着墙壁上自己的海报，好似一副迷妹的样子，十分的可爱。06-08
娱乐讲述了陈坤所饰演的乔智才、乔礼杰与万茜所饰演的黄俪文共同经历了重重挑战的故事。除了扣人心弦的剧情之外，陈坤一人分饰两角是这部剧的一大看点。06-08
娱乐关晓彤现身北京电影学院出席某活动，身为北影16级在校生的关晓彤坦言回到学校出席活动紧张到手心冒汗。06-08
娱乐6月7日，艾伦在微博为高三考生送上了一份走心的高考祝福《一位高九学长的忠告》。06-08
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07