秦华天然气启动安全生产月活动 深入工地小区宣传

西部网讯（记者 彭芬） 为进一步提高群众使用燃气的安全意识，养成良好的用气习惯，减少因不懂燃气知识导致的安全事故，在全国第十七个安全生产月到来之际，西安秦华天然气有限公司将开展“安全生产月”活动，走进小区、学校、商业综合体、工地等地开展宣传咨询、培训讲座、安全检查等一系列活动。
据悉，秦华天然气公司将联合熙地港、大唐西市等大型商业综合体开展至少10场以上的安全用气宣传培训活动；对芙蓉西路地铁4号线施工工地、太华路立交综合管廊施工工地等25个重点工地，现场进行天然气管线及设施保护宣传活动；在枣园小区、百合花园小区等20余个小区开展安全用气宣传，进行现场咨询、金属软管及安全燃气具推广、安全知识竞答等，多种方式普及燃气安全使用知识。
此外，秦华还将举办“安全生产万里行”、安全用气进校园等活动，并联合各区开展大型户外宣传活动。通过多种形式确保安全宣传全覆盖、无死角，提高广大客户安全用气意识，营造良好安全用气氛围。
在做好安全宣传活动的同时，秦华公司将加大对居民用户和非居民用户的安检力度。针对非居民用户，重点检查人员密集的商业综合体、工商餐饮用户的燃气连接软管是否安装规范、各个阀门以及放散管是否正常、户内管道与电器是否有足够的安全距离、报警器有否正常年检等。针对居民用户，充分利用入户安检、日常维修等时机，加强对用户的宣传并做好便民服务工作，增强居民正确使用燃气、科学预防事故的意识。
编辑： 王瑜
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