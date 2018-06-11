西安今起逐步免押金可骑摩拜 用户此前押金同时可退

西部网讯（记者 刘望） 今天（6月11日），摩拜单车宣布在包括西安在内的百座城市逐步开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。

今年5月起，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押骑行，社会反响热烈。此次摩拜免押城市扩容到西安。

记者了解到，摩拜用户退押金有两种途径：一是在摩拜app内“我的钱包”页面按照程序操作；二是通过摩拜官方微信微博留言，用户可随时发起退押申请，摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，退完押金后，不影响用户骑行。

若超时未到账，用户可以通过app上报情况，并提供摩拜账户和支付流水号以供查询。摩拜相关人员表示，押金原路退还到用户账户的具体时间取决于第三方支付渠道，一般在2到7个工作日内；如果用户在使用期间解除或更换过绑定的银行卡或支付宝，可能会造成退款延迟的现象。

编辑： 王瑜