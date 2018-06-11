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宝鸡发布高温黄色预警 未来3天最高气温35度以上

时间：2018-06-11 13:04:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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宝鸡发布高温黄色预警 未来3天最高气温35度以上

宝鸡市气象台2018年06月11日11时03分发布高温黄色预警信号。

西部网宝鸡讯 宝鸡市气象台2018年06月11日11时03分发布高温黄色预警信号：预计未来三天宝鸡市渭滨区、陈仓区、凤翔县、岐山县、扶风县、眉县、千阳县、金台区最高气温将在35℃以上。

编辑： 王瑜

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