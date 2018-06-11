电影《大漠巾帼情》榆林首映 感人还原治沙连故事原型

影片在拍摄地补浪河女子民兵治沙连举行榆林首映仪式。
西部网榆林讯（记者 李明） 近日，公益院线电影《大漠巾帼情》在拍摄地榆阳区补浪河女子民兵治沙连举行了榆林市首映仪式，该影片主要以榆林市榆阳区补浪河女子民兵治沙连为故事原型，讲述了治沙连40多年来坚持治沙造林的艰辛历程和感人事迹。
据了解，女子民兵治沙连成立于1974年，当时，榆林林木覆盖率不足2%，在极其艰苦的条件下，54名平均年龄只有18岁的女民兵打起背包，扛着红旗，开始了造林治沙战斗。40多年来，她们在沙海中顽强拼搏，顶着严寒、冒着酷暑，坚持植树造林，把青春和汗水奉献给了沙漠，让昔日的荒漠变成了今日的绿洲，
该影片主要以女子民兵治沙连为故事原型，并在实地进行了拍摄。6月9日夜间，影片主要创作和演职人员来到了故事发生地和影片拍摄地补浪河乡女子民兵治沙连，举行了首映礼。治沙连全体人员以及众多游客现场观看了影片，不少观众在观看影片的过程中，被剧情感动落泪。
榆阳区委书记苗丰在首映仪式上说，补浪河女子民兵治沙连的故事，就是榆林治沙精神和奋斗精神的缩影。补浪河女子民兵治沙连，代表着一种信念、一种坚守、一种精神。这就是对党忠诚、信念坚定的崇高品质，自力更生、艰苦创业的优良传统，乐观向上、无私奉献的坚强意志，团结协作、创新进取的奋斗精神。
“过去的40多年，几代人用不懈的奋斗，把大漠荒山变成了绿水青山。”苗丰说，“在新时代新征程上，当下这代人更需要继续奋斗，让绿水青山变成金山银山。”
在当天的首映仪式上，榆阳区文工团还进行了精彩的文艺演出。观影结束后，观众们在熊熊燃烧的篝火旁边，举行了欢乐的“篝火晚会”。
编辑： 王瑜
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