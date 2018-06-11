毕业生们在教室记录下大学生活的点滴。

西部网讯（见习记者 朱童戈 马晴茹）毕业是一场人生的洗礼，人生因为毕业而更加完整。毕业是一首歌，歌中有欢笑，有泪水，有别离，有回忆……感怀毕业，是因为在校的时光镌刻了我们独特的青春。2018年，又是一年毕业季。因为互联网的发达，或许这个时代，已经没有真正意义上的别离。但是，时光却不知不觉远去了，还好青春仍在，背上行囊，洒一把泪水，继续前行…… 在高校云集的西安，会不会有一所高校能勾起你内心深处的记忆，今年西部网、陕西头条记者带您感受高校里那些最值得拍照留念的“校内景点”。预祝2018考生金榜题名，小弟弟小妹妹们，学长学姐在这里等你们哟！

西安交通大学

简称“西安交大”，创建于1896年，位于古都西安，是我国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学，是国家“七五”、“八五”首批重点建设高校之一，“211工程”首批重点建设的七所大学之一，“985工程”首批重点建设的九所高校之一，世界一流大学建设高校。现有曲江校区、雁塔校区、兴庆校区三个校区。

必拍地点：交大樱花

必拍指数：★★★★★

入选理由：南有武汉大学樱花雨，北有西安交通大学樱花道。每年西安交通大学樱花盛开之际，这里就成为交大学子心中的胜地，成为了拍照的“必修课”。著名的学府、美丽的风景，是一座大学散发无穷魅力的见证。西安交通大学建筑物时代鲜明，校园美丽，尽情感受春天的气息。沿着樱花大道行走，还可以看到西安最美丽的法桐大道，威武壮观。

编辑：