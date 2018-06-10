西安地铁一号线二期实现"洞通" 计划明年通车

西安地铁一号线二期工程实现“洞通”。
西部网讯（记者 鄢山宇） 今天（6月10日）上午，西安地铁一号线二期上林路站一沣东路站盾构区间左线隧道顺利贯通，标志着西安地铁一号线二期工程实现“洞通”。
据了解，一号线二期东起后卫塞站向西延伸到森林公园，全长6.1公里。工程沿世纪大道布设，均为地下线，共设四个车站，分别为森林公园、沣东路、上林路、张家村（均为暂命名）。
据中铁十一局集团公司一号线二期土建施工二区项目经理张卓介绍，此次贯通的上林路站-沣东路站区间左线隧道全长1221米，负责掘进的“铁龙11号”盾构机于2017年3月4日正式始发。
“施工过程中面临两个施工难点，一是盾构区间地层为全断面砂层，盾构机需要在全断面砂层进行长距离掘进。二是盾构区间周边建（构）筑物及管线多，对沉降控制要求高。”张卓告诉记者，除了采用科学的渣土改良技术、加强地面监测、实行信息化施工，项目部还选择了针对全断面砂层的盾构机，每个区间更换2次新刀具，以保持掘进速度及控制地面沉降。
据介绍，施工过程中项目部还加大扬尘治理等环保施工投入，引进了扫地机、喷雾炮、泥沙分离系统三大“治霾神器”，配合空气质量监测系统、自动喷淋系统和网络视频监控系统，打造绿色环保的地铁施工工地。
目前，西安地铁一号线二期四个车站全部封顶，全面进入附属结构施工，随着全线隧道贯通，为即将开始的安装装修及轨道施工创造了有利条件。一号线二期计划2019年通车试运营。
编辑： 王瑜
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