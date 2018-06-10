安康国家主体功能区建设试点建设新闻发布会现场。

西部网安康讯（记者 毛明博） “生态友好型产业持续攀高、绿色工业提质扩能、新兴产业快速发展……”4年来，安康市在节能减排降耗、严把生态环保、推进陕南移民搬迁、加快低碳试点城市建设上的举措，“绿水青山就是金山银山”理念已成为发展的新动能。

6月8日，安康国家主体功能区建设试点新闻发布会召开。安康市委常委、常务副市长赵璟说，通过持续4年增强生态产品供给，安康国家主体功能区建设试点带出了好示范，社会经济得以持续发展，群众也因生态而美而富。

4年持续增强生态产品供给 助安康绿色崛起

安康作为国家主体功能区规划确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的9个县全部列为秦巴生物性多样性重点生态功能区，限制和禁止开发区面积高达91.9%，重点开发区面积仅占国土面积的8.1%。

据了解，4年来，安康市通过率先实施“河长（湖长）+警长+Ｘ”和护河员制度，投入1500万元从贫困人员中开发公益性岗位护河员3000余名，让保护汉江母亲河等工作走在全省全国前列；通过加强工业点源、农村面源污染治理，完善生态产品供给链、安康在汉江出陕断面水质保护、治污降霾等方面成绩越来越好。

“增强生态产品供给能力是落实主体功能区规划的核心要求，也是安康对历史、对人民、对子孙后代高度负责的庄严承诺，必须坚持保护优先，护水增绿保蓝天，持续改善生态环境质量。”赵璟说，为严格落实主体功能区定位，安康市出台支持汉滨龙头引领、旬阳率先发展的意见，从投资、财税、金融、人才等方面予以具体。据统计，2017年，汉滨区和旬阳县生产总值占到全市的46%。

园区聚集效应凸显成安康发展增长极

自2014年3月安康市被国家确定为国家主体功能区建设试点示范市迄今，4年间，安康市累计完成造林绿化270.87万亩、退耕还林50.75万亩，治理水土流失34万公顷，森林覆盖率已达65%，并创建为国家卫生城市、国家森林城市和省级园林城市。

“4年间，安康市共移民搬迁17.7万户61.57万人，从源头解决了生态脆弱地区环境保护难题。”赵璟说，通过兴办新型社区工厂，实现搬迁群众在家门口就近就业， “移民搬迁进社区、土地流转建园区、农民就地变工人”的做法被国家发改委推广。

4年来，安康市19个县域工业集中区已完成基础设施投资83.4亿元，工业集中区工业总产值占到全市的80%以上。新增市级现代农业园区172个，园区聚集效应进一步凸显，也已成为追赶超越的重要增长极。

编辑： 王瑜