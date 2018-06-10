安康国家主体功能区建设试点建设新闻发布会现场。
西部网安康讯（记者 毛明博） “生态友好型产业持续攀高、绿色工业提质扩能、新兴产业快速发展……”4年来，安康市在节能减排降耗、严把生态环保、推进陕南移民搬迁、加快低碳试点城市建设上的举措，“绿水青山就是金山银山”理念已成为发展的新动能。
6月8日，安康国家主体功能区建设试点新闻发布会召开。安康市委常委、常务副市长赵璟说，通过持续4年增强生态产品供给，安康国家主体功能区建设试点带出了好示范，社会经济得以持续发展，群众也因生态而美而富。
4年持续增强生态产品供给 助安康绿色崛起
安康作为国家主体功能区规划确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的9个县全部列为秦巴生物性多样性重点生态功能区，限制和禁止开发区面积高达91.9%，重点开发区面积仅占国土面积的8.1%。
据了解，4年来，安康市通过率先实施“河长（湖长）+警长+Ｘ”和护河员制度，投入1500万元从贫困人员中开发公益性岗位护河员3000余名，让保护汉江母亲河等工作走在全省全国前列；通过加强工业点源、农村面源污染治理，完善生态产品供给链、安康在汉江出陕断面水质保护、治污降霾等方面成绩越来越好。
“增强生态产品供给能力是落实主体功能区规划的核心要求，也是安康对历史、对人民、对子孙后代高度负责的庄严承诺，必须坚持保护优先，护水增绿保蓝天，持续改善生态环境质量。”赵璟说，为严格落实主体功能区定位，安康市出台支持汉滨龙头引领、旬阳率先发展的意见，从投资、财税、金融、人才等方面予以具体。据统计，2017年，汉滨区和旬阳县生产总值占到全市的46%。
园区聚集效应凸显成安康发展增长极
自2014年3月安康市被国家确定为国家主体功能区建设试点示范市迄今，4年间，安康市累计完成造林绿化270.87万亩、退耕还林50.75万亩，治理水土流失34万公顷，森林覆盖率已达65%，并创建为国家卫生城市、国家森林城市和省级园林城市。
“4年间，安康市共移民搬迁17.7万户61.57万人，从源头解决了生态脆弱地区环境保护难题。”赵璟说，通过兴办新型社区工厂，实现搬迁群众在家门口就近就业， “移民搬迁进社区、土地流转建园区、农民就地变工人”的做法被国家发改委推广。
4年来，安康市19个县域工业集中区已完成基础设施投资83.4亿元，工业集中区工业总产值占到全市的80%以上。新增市级现代农业园区172个，园区聚集效应进一步凸显，也已成为追赶超越的重要增长极。
编辑： 王瑜
娱乐照片中，赵丽颖披着一头期间长发，戴着墨镜，身穿绿色连体衣，抬头看着墙壁上自己的海报，好似一副迷妹的样子，十分的可爱。06-08
娱乐讲述了陈坤所饰演的乔智才、乔礼杰与万茜所饰演的黄俪文共同经历了重重挑战的故事。除了扣人心弦的剧情之外，陈坤一人分饰两角是这部剧的一大看点。06-08
娱乐关晓彤现身北京电影学院出席某活动，身为北影16级在校生的关晓彤坦言回到学校出席活动紧张到手心冒汗。06-08
娱乐6月7日，艾伦在微博为高三考生送上了一份走心的高考祝福《一位高九学长的忠告》。06-08
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07
娱乐据悉，这也是宁浩首次献声，亦是宁浩徐峥五度联手，展开的小人物成长的故事，影片将于7月6日全国公映。06-07
娱乐6日下午，在上海影城一号大厅，著名电影表演艺术家、年逾八旬的牛犇举起右手、握紧拳头，向中国共产党党旗庄严宣誓。06-07
娱乐笑靥如花，与活动现场观众们分享体验。据悉，胡杏儿电影作品刚刚杀青，片中与古天乐、张智霖、吴镇宇三个实力派男演员合作。06-06
娱乐马丽自领证后首次曝光自己的长发照片，嘟金鱼嘴耍萌，大眼wink电力满分，侧颜杀撩力爆屏，婚后甜蜜感溢于言表。06-06
娱乐由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的《影》近日首发“当局不迷”版预告。06-06
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05