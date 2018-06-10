安康举办枢纽经济发展交流大会现场。

西部网安康讯（记者 毛明博） 6月8日，安康市举办枢纽经济发展交流会。邀请省发展改革委副主任徐强等与会专家为安康发展的枢纽经济建言献策。安康市市长赵俊民称，举办枢纽经济发展交流会，旨在借助专家与学者智慧，为安康发展把脉，跳出安康看安康，放眼全省谋发展，帮助安康更好地融入全省全国发展大格局，助推安康追赶超越绿色崛起迈出新的坚实的步伐。

国务院发展研究中心对外经济研究部研究员、博士赵福军，中国电商物流产业联盟副会长李芏巍、中国物流学会副会长冯耕中、陕西省决策咨询委员会委员赵守国，西部机场集团公司副总经理兼西部通用机场有限公司董事长杨彬，中铁第一勘察设计院副院长谭新建，中国电建集团航空港建设有限公司党委书记兼副董事长杨铭钦等专家学者应邀出席会议并作主旨演讲。

省发改委副主任徐强建议，安康要以新发展理念为引领，以创新引领为支撑，大力发展“三个经济”，强化基础、构建体系、培育产业、强化保障，深入推动交通物流融合发展战略。

赵福军、冯耕中、李芏巍等专家在发展交流大会上还就高标准、高水平、多层次谋划，推动交通枢纽建设与经济发展相互促进；解决好如何成为要素集聚中心、如何主动融入更大经济发展圈；以及围绕安康依托物流大通道，打通城际、省内、国际通道，以建设物流枢纽为突破口，营造便捷高效、安全有序的现代供应链体系等多方面做主旨发言。

安康市政府分别与中国电建集团航空港建设有限公司、京东云陕西大数据运营中心、中铁第一勘察设计院分别签订了战略合作协议。