大名鼎鼎•咸阳之夜大型公益文化活动在陕历博举行

参加活动的嘉宾领导和来自咸阳的优秀群众文保员合影留念。

西部网讯（记者 敬泽昊） 为了深入贯彻落实党的十九大精神，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，促进省市之间的文化合作交流，切实提高全社会对文化遗产保护重要性的认识。在6月9日的文化和自然遗产日，由陕西省文物局、咸阳市人民政府主办，陕西历史博物馆、咸阳市旅文委承办的“大名鼎鼎•咸阳之夜大型公益文化活动”在陕西历历史博物馆举办。

咸阳市市长卫华在致辞中表示，近年来咸阳市委市政府认真贯彻落实习近平总书记指示和中省战略部署，把文化遗产保护纳入咸阳经济社会发展大局。高度重视，统筹协调，一体推进，通过加强组织领导、完善体制机制、增加财政投入等多种措施，不断提高文化遗产保护水平。

陕西省文物局党组书记、局长罗文利在致辞中表示，本次公益文化活动既是文化遗产保护的宣传会，也是文化遗产保护的誓师会。全省文化系统将努力调动社会各界保护文化遗产的积极性,不断提升历史文化遗产的保护水平。

在欣赏了陕历博和咸阳文物系统工作人员带来的精彩文艺演出之后，参加活动的嘉宾参观了陕历博新展。而本次大名鼎鼎•咸阳之夜大型公益文化活动的举办，也是陕历博与地市文博系统加强互动的一次尝试，对于推动省市两级文物部门互动交流，也有着重要的意义。

编辑： 王瑜