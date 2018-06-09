第二届西安·雁塔大学生青春设计博览会开幕。

第二届西安·雁塔大学生青春设计博览会开幕。

第二届西安·雁塔大学生青春设计博览会开幕。

西部网讯（记者 贺桐）今天（6月9日）上午，第二届西安·雁塔大学生青春设计博览会暨硬科技创新展，在西安大都荟盛大启航，再掀创新创业热潮，西安市委副书记、市长上官吉庆等参加开幕式。

此次活动由中共西安市委、西安市人民政府主办，中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府承办，西安市科技局支持，陕西智逸实业有限公司协办。活动主题为“新时代催生新创意 硬科技点燃硬实力”，总展览空间分为精品设计成果展区、高校形象风采展区、硬科技创新展区、专题活动展区、公共服务平台展区和双创园区平台展区等六大展示区。西安雁塔区13所驻地大专院校携1000余件优秀设计作品、近70件硬科技作品现场参赛展示，雁塔区相关部门、7个双创园区及多家投资企业现场为大学生创业者提供政策解读和创业辅导支持。

硬科技创新体验展助力西安打造“硬科技之都”

本次展会，组委会特别设立硬科技创新体验展区，西安交通大学、西安电子科技大学、长安大学、西安理工大学、西安文理学院、西安欧亚学院、西安外事学院、西安职业技术学院等高校，将为观众带来人工智能、航空航天、光电芯片、信息技术、新能源、智能制造等七大领域的前沿硬科技研发作品，涵盖了硬科技“八路军”中88%的领域。不仅展示雁塔驻地高校的硬科技风采，还为大学生及各界精英分享硬科技创新经验搭建了广阔平台。

“创新创业项目PK赛”指导大学生理性创业

为激发大学生创新活力，指导大学生科学创新，理性创业，组委会将举办“遇见未来·创新创业项目PK赛”。13所高校、29个创业项目参加本次创新创业项目PK赛。为驻地高校大学生创业展示、创新交流搭建起了最佳的舞台，也为政府、高校、企业在创新创业领域的互动合作提供了最佳的沟通平台。对于评选出来的优秀创新创业项目，雁塔区委、区政府将颁发创新创业项目一、二、三等奖，鼓励支持在校大学生在创业创新的道路上再接再厉，再创辉煌。

“创业互动交流”主题论坛开启创业密码

缺乏启动资金、缺乏市场指导、缺乏坚定的信心……每一个创业者都曾面临各种困难与问题，如何化解？如何突破创业瓶颈？组委会将举办“百万大学生留西安政策宣讲、创业互动交流”主题论坛。届时，政府职能部门、高校师生、双创园区、投资公司以及创业明星将一起座谈交流，为大学生指点迷津、加油助力。

青博会大讲堂 为大学生就业插上翅膀

为了让大学生进一步了解职场商务礼仪，树立良好的职场心态，快速适应社会，青博会组委会专门设立“青博大讲堂”，组委会特邀陕西省礼仪协会副理事长、IPA国际注册礼仪培训师、认证管理中心金牌礼仪讲师张娟，国家商业联合会陕西讲师团金牌讲师、PPT国际专业讲师刘潇娴将分别进行《礼赢职场——祝你前程无忧》、《亲，不要年纪轻轻，就假装自己什么都不想要》的主题演讲报告。

政府多部门联袂双创园区提供最贴心服务

展会期间，组委会特别设立了政府服务平台综合展示区。区人才办、人社、科技、工商、税务、公安等部门现场办公，集中宣传解读省、市、区创业贷款、专利申请、企业注册、税收减免、社保补贴、创业补贴、创业明星奖励、大学生落户等多项扶植政策。同时，还将组织雁塔辖区内目前已形成聚集、具有一定代表性的创客空间、企业孵化器和创业咖啡现场展示和提供创业辅导，积极搭建创业者、投资者的合作桥梁。由政府部门搭台，双创园区支持，努力为创业者提供优质、全面的贴心服务，多方支持想创业、敢创业、能创业的大学生成功转化创新项目。

编辑： 贺桐