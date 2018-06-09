秦始皇帝陵博物院携手新浪动漫打造文物全新生态体系。

西部网讯（记者 贺桐）今天（6月9日）是中国文化遗产日，“秦之所至 浪漫九州”秦始皇帝陵博物院新浪动漫战略合作签约仪式于兵马俑1号坑展厅前举行，新浪动漫与秦陵博物院宣布达成在兵马俑系列文创产品项目上的深度合作。

融合互联网+动漫创新成果 打造文物全新生态体系

秦陵博物院院长侯宁彬说，与新浪动漫在兵马俑系列文创产品项目上的战略合作，意在将互联网和动漫的创新成果与兵马俑进行深度融合，全方位立体打造兵马俑IP品牌。兵马俑系列文创产品开发项目将结合文物原型，设计、制造现代青少年群体易于接受和欣赏的兼具艺术性、趣味性和实用性的文创衍生品，通过线上线下文创衍生品开发、售卖、互动、体验为主的全新大众文物鉴赏及文物消费场景，打造一个全新的文物价值再开发生态体系，使之形成更广泛的、以互联网为基础的、结合创新要素的文物合理利用新形态。

侯宁彬说，还将针对兵马俑系列动漫形象开发与西安国际创业节的“秦韵匠心 俑靓全球”文创大赛遴选出的优秀作品相结合，进行成果转化。整个项目还将进行漫画、动画、游戏、影视等子项目的开发，为今后的IP品牌建设、产业链融合、文旅生态体系发展、商业模式扩展、粉丝经济开发、产品营销推广、国际化推广夯实根基。

内容IP+平台+商业开发 优先本土人才打造泛娱乐文创项目

新浪动漫总经理郑蔷说，以现代青少年群体易于接受的动漫形式结合文物原型设计文创衍生品，可以成为打造兵马俑系列IP品牌、重焕文物生机与活力的有力手段，通过兵马俑文物与互联网+动漫产业链的深度融合，达到演绎文化、传播文化、记忆文化的目的。

未来五年，新浪动漫将携手秦陵博物院以“新文创”“新体验”“新零售”为蓝本开发更多以兵马俑为主题的系列IP，开发更多动漫与文物相结合的创新文创衍生品，不断升级无人化销售终端和互动体验形式，比如通过专业设备对真人进行虚拟COSPLY兵马俑形象，并进行文创产品的个性化定制；通过新浪微博线上4.11亿月活用户基础及大数据分析系统的核心优势，配合创新的线下售卖、互动、体验消费场景，全方位对兵马俑系列IP品牌进行推广，使之形成独立民族文化品牌。

编辑： 贺桐