秦始皇帝陵博物院与腾讯深化合作，新科技唤醒文物IP。

西部网讯（记者 贺桐）今天（6月9日）是第十三个文化与自然遗产日，腾讯公司联合秦始皇帝陵博物院，就互联网+中华文明二期合作项目举行线下发布会。

2016年，腾讯提出互联网+中华文明建设三年计划，与秦始皇帝陵博物院达成初步合作，通过《你好，兵马俑》人脸识别系统提高游客与兵马俑的互动，同时运用H5小游戏、微信小程序、视频直播等多种方式不断推进秦始皇帝陵博物院互联网+中华文明建设，并于2017年6月上线秦始皇帝陵互联网+智慧服务平台。

联合腾讯游戏共同发起高校游戏创意制作大赛

腾讯游戏学院副院长刘子健介绍说，秦始皇帝陵博物院将联合腾讯游戏共同发起高校游戏创意制作大赛，将带领学生去秦始皇帝陵博物院采风，让学生近距离感受兵马俑的魅力，汲取游戏创作灵感和素材。在实地采风之后，参赛学生将在72小时的限定时间内，进行极限游戏创作活动。

博物官小程序助推秦陵博物院 用新科技体验文物IP

据介绍，此次合作中将上线腾讯博物官小程序，腾讯沿着“科技+文化”的发展思路，不断进取创新，希望利用自身的技术能力和平台优势，助推秦始皇帝陵博物院相关文物藏品及文化产业的发展。通过扫描秦始皇帝陵博物院IP铜车马清晰的网络照片或者现场的实物，用户可以看到藏品3D模型的360度细节，同时也可以让远在偏远地区的孩子们感受文化的魅力。

秦陵博物院入驻微视 超近距离展现兵马俑修复

此外，秦始皇帝陵博物院入驻微视，未来将持续通过短视频内容展现秦始皇帝陵博物院的丰富文物藏品以及背后瑰丽的历史文化，让兵马俑突破固有的时空限制，让文物、让传统文化更深入年轻群体。另外，结合即将发布的微视眼镜，邀请博物馆考古学家和修复专家戴上微视眼镜进行工作，尝试以第一视角超近距离展现兵马俑修复及考古工作现场，让公众获得更加身临其境的体验，也希望工匠沉心传递的民族的文化符号为更多人认知。

社交平台QQ进行秦文化表情征集 打造秦小篆字体

本次合作还将运用腾讯社交平台QQ进行秦文化表情征集活动以及打造全民均可使用的秦小篆字体。运用腾讯云平台的大数据可视化系统对博物院进行文物管理、人员管理等一系列的合作。腾讯会集移动互联网力量，希望打造一个云上的、数字化的秦始皇帝陵博物院，在推动西安旅游事业发展的同时，将千年文化带向新的千年。

编辑： 贺桐