陕西庆祝文化和自然遗产日 陕南陕北民歌唱响圣地延安

西部网讯（记者 敬泽昊） 6月9日是我国“文化和自然遗产日”，为进一步推进国家级文化生态保护实验区建设，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造良好的非遗保护社会氛围，传承、发展与弘扬中华优秀传统文化。陕西省文化厅结合今年“多彩非遗，美好生活”的主题，在延安市举办“黄土魂·汉水韵”陕南、陕北民歌展演活动。

延安市是陕西非物质文化遗产资源丰富，特色鲜明，存续状态良好，传承实践活跃的重点区域之一，经文化部批准，与榆林市共同设立了“国家级陕北文化生态保护实验区”。同时，陕西还在汉中市宁强县、略阳县设有“国家级羌族文化生态保护实验区”（系与四川省共设）。两个国家级文化生态保护实验区，一个地处陕南，一个地处陕北，都是陕西非物质文化遗产整体保护成果较为显著的地区。

自古以来，陕北豪放粗犷，崇文尚武，歌舞繁盛；陕南民风淳朴，风光旖旎，秦神楚韵。在此背景下形成的陕北民歌节奏自由、纯朴大方、高亢悠长，陕南民歌清新细腻、婉约饱满、妙趣横生。二者异中存同，各有千秋。

为充分展示陕南、陕北民歌特色，体现传统经典和传承创新，本次展演活动精选了23首经典民歌，通过独唱、对唱、联唱、歌伴舞等形式组成了16个精彩节目。为烘托氛围，展演现场还安排了延安市部分传统手工技艺类项目和部分鼓舞类项目进行现场展演。本次活动是对近年来陕北、羌族两个国家级文化生态保护实验区民歌保护成果的一次集中展示，对加强陕南、陕北文化的对话与交流，探索保护传承优秀传统文化创新发展渠道将发挥积极深远作用。

2018年以来，省文化厅积极采取有力举措，不断加强非物质文化遗产各项工作力度：由省政府批准公布了第六批陕西省非物质文化遗产名录；评审了第一批陕西省传统工艺振兴目录建议名单（近期将正式公布）；组织召开了“国家级文化生态保护实验区建设工作现场会议”；组织举办了“跨界创新：非遗传承对话会”；依托陕西师范大学组织开展了面花、木版年画等非遗传承人群“研培”；启动了第六批陕西省非物质文化遗产代表性传承人申报工作......这些重点工作的开展与推进，将进一步推进陕西非遗保护工作健康、持续、深入开展。

编辑： 王瑜