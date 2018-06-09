宝鸡两项文物展览开幕，迎第13个“文化和自然遗产日”。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 6月9日上午，宝鸡市2018年“中国文化和自然遗产日”集中宣传活动暨血池祭天与彩耀丝路展览开幕仪式在宝鸡青铜器博物院举行，两项展览展期均为3个月，进一步做好文化遗产的传播与传承，弘扬中华优秀传统文化。

本次活动由中国博物馆协会、陕西省文物局指导，宝鸡市文物局、西安市文物局主办，中国博物馆协会非国有博物馆专业委员会、陕西省考古研究院、宝鸡青铜器博物院、陕西华厦石刻博物馆承办。

《血池祭天——凤翔雍山秦汉祭祀遗址考古成果展》，是“2016年度全国十大考古新发现”——凤翔雍山血池秦汉祭祀遗址考古成果在国人面前的首次精彩亮相，由陕西省考古研究院与宝鸡青铜器博物院等单位联合举办。宝鸡市凤翔雍山血池遗址是时代最早、规模最大、性质明确、持续时间最长，且功能结构趋于完整的“畤 ”遗存。本次展览独辟蹊径，用成人版和青少年版两个版本，从不同侧重点，分为考古发掘、学术研究、科学保护、发展利用等版块，以图文并茂，公众参与互动，边看边玩的形式介绍了祭祀文化与中国传统文化的关系，将展览受众拓宽到了青少年。本次展览共展出文物约73件组，展期3个月。

《彩耀丝路》展览，由宝鸡文物局和西安文物局主办，共展出具有较高历史价值、艺术价值的佛造像、唐三彩、耀州瓷等200余件藏品，讲述了丝路故事，传播了丝路文明。展品分别来自于陕西华厦石刻博物馆、大唐西市博物馆、陕西唐三彩艺术博物馆、深圳望野博物馆、郑州大象陶瓷博物馆等全国10多家非国有博物馆，是我国非国有博物馆之间的交流合作，体现了非国有博物馆在文化遗产保护和传承方面发挥的巨大作用。此次展览展期3个月。

今年“文化和自然遗产日”，宝鸡市提前着手、精心策划，全市各县区、各文博单位共举办五类十大项宣传活动。当日，在青铜器博物院三楼，宝鸡市区文物主管部门、文博单位、宝鸡市非国有博物馆共16家单位进行了集中宣传。宝鸡青铜器博物院为高新三小150多名学生开展了剪纸、画脸谱、手工拓片等非遗教育活动。

同时，宝鸡各县文物主管部门组织各县也分别开展了形式多样的宣传活动。凤县开展了免费开放活动，凤县革命纪念馆、习仲勋同志革命旧址、凤县文庙、凤县县衙、路易艾黎旧居等免费向群众开放。太白县进行了文物保护“五进”活动。凤翔县实施了“传统文化进校园”活动。扶风县开展了丰富的非遗展示展演活动等。通过宣传、展览、展演、教育活动的举办，做好文化遗产的传播与传承，弘扬中华优秀传统文化。

编辑： 王瑜