陕西多所高校实施大类招生 “宽口径厚基础”培养人才

6月8日下午，2018年高考结束，考生走出考场。

西部网讯（记者 彭芬） 2018年高考已经结束，近日，陕西各高校陆续发布了招生章程和招生计划。西部网、陕西头条记者注意到，目前许多高校都在推行大类招生，一方面降低了考生志愿填报盲目性，另一方面将通识教育和专业教育相结合，有助于培养复合型创新性人才。

西安交大计划招生4600人 实行“8+8”大类招生

记者了解到，今年西安交通大学比去年增加300个招生计划，计划招生4600人。西安交大自2015年起开始实施大类招生和培养，今年将实现“8+8”的大类招生新格局，即8个大类专业和8个拔尖人才培养试验班。

8个大类专业分别为工科试验班（机类）、工科试验班（电类）、理科试验班、工科试验班（管工贯通）、经济学类、医学试验班、文科试验班类、外国语言文学类；8个拔尖人才培养试验班分别为工科试验班（钱学森班H）、工科试验班（人工智能H）、理科试验班（数学H）、理科试验班（物理H）、理科试验班（计算机H）、理科试验班（化学生物H）、医学试验班（侯宗濂班H）、少年班。

大类招生的学生入校后，第一年将主要进行通识教育，大一末，根据学生的志愿和兴趣，依据学业成绩，选择进入主修专业。

西农大计划招生5300人 32个专业实行大类招生

西北农林科技大学2018年面向全国各省（区、市）计划招生5300名，招生专业共62个。

该校从2014年开始对部分专业实行大类招生，学生被录取后，可以在本科前一两年统一学习专业类别的基础课，到大二或大三时再分流选择具体专业。据悉，今年32个专业实施大类招生，招生专业中农科类、生物科学类、农业工程类、食品化学类、生态环境类等专业为该校特色优势学科专业。

西北农林科技大学设置“创新创业”学分，将创新创业教育融入人才培养全过程；与国外的合作院校制定联合培养计划，实施2+2或者3+1的培养模式，实施“本科生国际视野拓展计划”，设立专项资金支持优秀本科生到国外知名高校交流访学。

西北大学计划招生3250人 12个大类专业开展分段培养

今年西北大学面向全国31个省、自治区、直辖市计划招收本科生3250人。招生专业包括62个专业（类），其中文史类20个专业（类），理工类39个专业（类），艺术类3个专业（类）。

今年，西北大学继续推进大类招生，在工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、新闻传播学类、化学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、数学类、环境科学与工程类、设计学类、历史学类等12个大类专业，开展“先学科基础、后专业技能”的分段培养。

西北大学正积极稳妥地推进完全学分制改革。完全学分制包括选课制、学分绩点制、导师制和聘任制等基本制度。学生可以在导师的指导下按指导性培养计划的要求和自身的实际情况选择完成学业的方式和时间安排。2018级新生入校后，将成为西北大学采用完全学分制培养的首批学生。

大类招生成为趋势 填报前应详细了解培养方案

在已经公布招生简章的高校中，长安大学也明确提到，“实施大类招生，按照专业类录取的学生入学后按照专业分流办法进行专业分流。”

据了解，相较于专业招生，大类招生一定程度上增加了考生的选择范围，由原来的单个专业点扩大到整合的专业群。学生通过一定时期的学习和了解，可根据自己的兴趣、特长和职业发展愿景进行二次专业选择，有利于宽口径、厚基础培养人才，帮助学生合理规划职业发展方向。

专家建议，填报大类招生专业志愿前，考生要详细了解大类培养方案，考虑清楚自己的兴趣与专业课程设置、培养目标、就业前景是否一致，同时考虑到大类招生未来仍要进行专业分流，存在分配到非心仪专业方向的可能，把握招生要求，科学理性选择，慎重填好志愿。

编辑： 张娟