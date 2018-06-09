西部网讯（记者 秦怡） 相携阳陵，诵经礼乐，诗文会友，琴瑟怡情。今天（6月9日）是今年的文化与自然遗产日，汉景帝阳陵博物院联合全民悦读咸阳阅读会举办诵读文化传播活动，以汉文化礼仪、服饰仪态展示、琴茶书诵等文化内涵丰富的表演形式，传播礼仪，传承文化，讴歌时代，追梦汉庭，做好“文化遗产的传播与传承”。活动包括《西安宣言》《走进汉阳陵》《九思•守志》《尔雅释宫》《五年抒怀》等诵读，以及伞舞《江南雨》等14个精彩节目，精彩纷呈。

除此之外，汉景帝阳陵博物院还举办了多项活动，体现“文化遗产的传播与传承”。为了体现此次遗产日的活动主题“多彩非遗，美好生活”以及将世界遗产的风貌更好的展现给世人，汉景帝阳陵博物院在考古陈列馆临展厅举办了《多彩世遗 魅力人文——世界文化遗产摄影展》。此次展览选取日本摄影家富井義夫先生拍摄的44幅世界文化遗产的作品，包括日本的古奈良历史遗迹风光、利比亚的萨布拉塔考古遗址、埃及斯芬克斯和哈夫拉金字塔、澳大利亚悉尼歌剧院等等，徜徉其中，可以深刻感受到历史遗留下来的美。

据了解，汉景帝阳陵博物院的智能票务系统也投入使用，为了回馈社会各界的关注和支持，6月9日和6月10日两天，汉景帝阳陵博物院推出网络购票优惠活动，凡在汉景帝阳陵博物院微信公众号购买门票，每张门票优惠20元。6月9日和10日每天的10：00至11：00，在司马道广场开展瓦当拓片免费体验活动，在陶艺馆制陶享受五折优惠。

2018年“文化文化与自然遗产日”来临之际，汉景帝阳陵博物院还陆续举办了 “阳陵动物城”进校园主题教育活动、“西汉帝陵”进校园主题讲座活动以及特殊人群服务团体组织的“手拉手”活动。