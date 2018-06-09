陕西庆祝文化和自然遗产日 省级重点文物保护单位数量突破1100处

陕西省文物局党组书记、局长罗文利致辞。
西部网讯（记者 敬泽昊） 6月9日，由陕西省文物局、韩城市人民政府主办，韩城市文物局承办的2018年陕西省“文化和自然遗产日”主场活动在韩城梁带村芮国遗址博物馆举行。陕西省文物局党组书记、局长罗文利，市长杜鹏，陕西省文物局副局长周魁英、钱继奎、贾强，全省各设区市文物行政管理部门负责人、学生代表、文保员代表、群众和丝绸之路文物保护工匠代表共400余人参加活动。
罗文利在致辞中表示，陕西历史悠久，有着深厚的文化氛围，也拥有丰富的文物宝藏。近年来，陕西文化遗产保护利用工作取得了可喜的成绩，成果不断惠及群众，进一步促进了陕西经济、社会各项事业发展。希望此次的活动能起到承前启后的作用，更好地提升新时代文物工作传播力、影响力，推动形成全社会广泛参与文物保护利用传承的良好氛围。
韩城市市长杜鹏致辞。
杜鹏在致辞中指出，韩城素有“文史之乡”美誉，较好地完成了文物保护管理工作,并在文物活化利用方面取得了很好的成绩，丰富了群众的生活，也促进了经济发展。在未来，韩城将坚持文物安全底线不放松，活化利用多尝试、勇创新，争取再创佳绩。
在本次活动中，省文物首次公布了经陕西省人民政府审议通过第七批省级文物保护单位，共有280处文物遗址入围，使得陕西省级重点文物保护单位数目突破1100处大关。
此外，还举行了“丝绸之路文化遗产保护工匠联盟”成立，表彰了全省优秀群众文物（长城）保护员，与陕西省律师协会签署合作框架协议，启动陕西省可移动文物健康测评项目，为陕西省文物保护研究院韩城市博物馆文物修复工作站揭牌，组织了数字博物馆移动馆巡展、考古现场文物保护移动实验室展示等一些列活动。
现场对优秀群众文保员进行表彰。
本次活动的主场地梁带村芮国博物馆于2018年2月14日正式对外开放，对外展出青铜器、金器、玉器等798件珍贵文物。韩城梁带村周代芮国墓地从2004年考古发掘以来，共发现两周时期墓葬1300座，其中诸侯墓8座、出土2万多件珍贵文物。
编辑： 张娟
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