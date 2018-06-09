《永远的山丹丹》分为序曲《信天游》《壶口斗鼓》《祈雨》《五彩的窑洞》《刮大风》《赶脚的人》《朝天歌》《永远的山丹丹》八个乐章。

西部网讯（记者 贺桐 秦怡）2018年6月8日，《国风·秦韵》传统文化品牌庆祝2018年“文化和自然遗产日”惠民演出在西安易俗大剧院隆重举行。当晚，由陕西省广播电视民族乐团演出的民族管弦乐《永远的山丹丹》赢得了现场观众阵阵喝彩，省文化厅厅长任宗哲与观众一道欣赏了精彩演出。

今年“文化和自然遗产日”的主题是“多彩非遗，美好生活”，口号是“见人见物见生活”“活态传承、活力再现”“非遗让生活更美好”“新时代、新生活、新传承”。非物质文化遗产来源于人民群众生产生活，是传统文化与社会需求相互交汇的结果，是中华优秀传统文化的重要篇章，连接着中华民族的情感，承载着中华文明的辉煌与荣耀。

《国风·秦韵》是陕西省文化厅落实习近平总书记关于弘扬传统文化指示精神和《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》创办的重要文化品牌。由陕西省文化厅主办，陕西省振兴秦腔办公室、陕西广播电视台新闻综合频道承办的《国风·秦韵》系列活动已在世界多个城市和国内重要城市举办各类活动上百场。

陕西省文化厅2018年“文化和自然遗产日”系列文化惠民活动，旨在全面贯彻落实党的十九大精神，推动中国戏曲创造性转化，创新性发展，鼓励艺术家深入生活，扎根人民，不断推出精品佳作，为时代而歌，为人民抒怀，“倡导讲品味、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗。”近年来，在省委、省政府的正确领导下，陕西省文化厅以“文化陕西”为统领，以《国风·秦韵》文化品牌为抓手，积极开展“传递陕西声音，讲好陕西故事”为主题的陕西传统文化系列展演（播）活动，彰显陕西精神，不断坚定文化自信、建设文化强省，全面塑造陕西历史与现代交相辉映、传统与时尚完美结合新形象。