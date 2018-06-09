陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会开幕在即 多平台宣传助力活动顺利举行
时间：2018-06-09 09:09:00
来源：西部网-陕西新闻网
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陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会开幕在即 多平台宣传助力活动顺利举行
2018年6月12日，全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。在活动前期，西部网充分利用媒体资源进行多层次、全方位的预热宣传，为运动会顺利召开营造了良好的舆论氛围。
西部网讯 2018年6月12日，全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。在活动前期，西部网充分利用媒体资源进行多层次、全方位的预热宣传，为运动会顺利召开营造了良好的舆论氛围。
本次活动的前期宣传，利用“传统+创新”、“线上+线下”、“专题宣传+手机平台”的传播形式，通过电视、广播、网络等传播渠道，多角度、全方位对本次运动会的举办进行了宣传和预热，营造了良好的舆论氛围。一周来，本次活动的宣传片多次在在西安地铁1号线2号线3号线、陕西广播电视台新闻资讯频道、陕广新闻、农村广播等平台刊播1000余条预热广告，做到活动宣传全覆盖。
在西部网开设专题页面，通过图文、视频等稿件模式，进一步展现本次运动会“普及趣味农耕运动、推动休闲农业发展、展示我省特色风貌、助力乡村振兴战略”的主题。陕西头条、陕西广播电视台微博、微信，等平台同步跟进，从乡村振兴、现代化农机设备、新农村新农民等角度入手，刊发预热新闻报道100余篇。
此外，本次活动利用了新媒体矩阵平台的传播力，以及网络大V的影响力，在新浪微博发布话题#2018农民趣味运动会#。同时，为了更好的突显本次农村趣味运动会的“接地气”“乡村”等特点，制作“快闪”类型宣传片，分别发布在抖音、微视等短视频平台，是本次活动宣传的一大“亮点”，进一步扩大了农民趣味运动会的影响力，让更多的人对本次运动会有全方位、多角度的认识和了解。
编辑：
张娟
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财经在上市银行中的占比超过65%。在邓利军看来，目前金融板块整体估值已经偏低，尤其是一些龙头股的估值已经处于安全边际较高的区间内。06-06
文化2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”。2017年起，调整为“文化和自然遗产日”。06-09
文化6月7日，陕西省西安市新城区举办非物质文化遗产宣传展示活动，迎接“文化与自然遗产日”的到来。06-08
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
文化5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。05-28
文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
文化把优秀、高雅的艺术奉献给广大观众，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣。05-24
文化“5·18国际博物馆日”后，因为一群“文物戏精”让“文物活起来”成了现实。累计播放量突破1.18亿，点赞量达650万，分享数超过17万……05-23
三农魏增军到省农业厅调研产业扶贫精准脱贫工作，听取省产业脱贫办公室工作汇报，研究安排产业扶贫精准脱贫整体推进工作。06-06
三农6月8日下午 由陕西省茶业协会主办的2017年度陕西茶行业“十佳”颁奖仪式在第十二届西安茶博会上举行。06-08
三农文引学指出，农村集体产权制度改革的实质是调整农村生产关系，是新时期农村生产关系适应生产力发展要求的产物。06-05
三农当前，我省汉中、安康小麦、油菜收获已经结束；关中小麦进入收获盛期，预计今年仍为我省夏粮丰产年份。06-06
三农黄淮麦区播种面积占全国的55%，产量则占了60%，是中国人碗里的主粮，在国家小麦生产中的地位举足轻重。06-07
三农我省近日拍摄到了野化放归的林麝活动影像，说明去年野化放归的林麝已经平安度过危险期。06-06
三农中国茶叶流通协会会长王庆在接受记者采访时表示，茶叶企业都要讲普通话，只有标准化才能助推茶产业健康发展。06-08
三农安康市将组织市内42家茶企参展营销，并在开幕当天同步启动安康富硒茶百企进万家送健康活动。06-06
三农紫砂壶作为中华艺术瑰宝，反映了传统文化的审美趣味，蕴含着浓厚的美学精抻，是我国宝贵的非物质文化遗产。06-08
三农6月8日，安徽历史名茶六安瓜片、金寨黄大茶西安推介会在第十二届西安茶博会上举行。06-08
三农共有10支队伍晋级第五届陕西省茶艺大赛决赛，决赛将于6月9日下午14:30在西安曲江会展中心B4馆舞台区举办。06-06
三农西安茶博会组委会将在茶博会期间（6月8日-9日）举办第十二届中国西安国际茶业博览会名优茶评审，评选出名优茶产品，并予以表彰。06-04
旅游6月6日，中科院南京地质古生物研究所的工作人员展示在中国三峡地区发现的距今5.4亿多年前的动物足迹化石。06-08
旅游对于一座城市而言，鳞次栉比的高楼是外在形象，街巷角落的公共厕所则是“细节中的魔鬼”。06-08
旅游旅游如今正成为中国百姓家庭生活的重要选项。一个家庭带着孩子出游的越来越多，三代组合旅游的也越来越多。06-08
旅游日前，中国·遵化第三届栗花节暨碧桂园恋乡小镇开工仪式在遵化市兴旺寨乡尚禾源景区举行。06-08
旅游乌兰察布市在众多城市中脱颖而出，获得“中国最美养生休闲旅游城市”荣誉称号。06-08
旅游9日是2018年文化和自然遗产日。上海市文广影视局、上海市文物局日前在沪宣布，将统筹协调上海近百处文物建筑集中于6月9日当天免费开放。06-08
旅游北京城外西北方向，层峦叠嶂、石峭弯多的八达岭山岭中，两条铁轨高低错落，凑成一个尖锐的夹角，形成“人”字，在青龙桥车站交汇。06-07
旅游一直以来，贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县都有依靠得天独厚的水上运输优势放运木排的传统。06-07
旅游从5日起，国航、东航、海航、上航、春秋航空、深圳航空、西部航空、奥凯航空等多家航空公司正式恢复征收国内航线的燃油附加费。06-07
旅游盛夏来临，全国大部分地区开始进入高温天气，中国游客即将迎来上半年的最后一个小长假。06-07
旅游本周六（6月9日），是我国“文化与自然遗产日”，故宫文物医院启动试开放，当日9时至12时，计划免费接待40名预约观众。06-07
旅游记者从中国铁路总公司获悉：5日起，铁路部门将陆续增加11个高铁动车组互联网订餐站点，方便广大旅客。06-06
美食挑选面包一定要选择手感较硬的、味道较淡的、口较粗的，这类面包油脂含量一般较低，含有大量膳食纤维。06-08
美食女性在月经的时候总是会担心吃的东西会不会影响她们的生活，但是其实只要女性在吃东西的时候知道哪些是适合的。06-08
美食夏天身体阳气外浮，如果这时候再加上淋雨，身体里面反而是虚寒的状态，寒凉伤中，就会大伤脾胃，感冒。06-08
美食不少人喜欢吃辣，但实际上是痛并快乐着。当年纪增长后，因为味蕾的减少，人对味道的敏感度会下降，因此在吃方面口。06-08
美食黄酒含有18种氨基酸，其中8种是人体自身不能合成而又必需的，如煳精、麦芽糖、葡萄糖、脂类、甘油、高级醇。06-08
美食蘑菇营养丰富，富含蛋白质和维生素，脂肪低，无胆固醇。胡萝卜含有丰富的果胶物质，可与汞结合，使人体里的有害。06-08
美食大蒜虽好，除了要避开搭配禁忌之外，一些人还要避开大蒜，如眼病患者、虚弱有热者、肝病患者、脾虚腹泻患者和重病者慎食大蒜。06-07
美食老年人的消化功能较差且饮食摄入减少，建议适当补充富含抗氧化营养元素的多种维生素矿物质补充剂，如善存银片。06-07
美食提到红烧肉，很多人都喜欢吃，也喜欢做。但是你的炖法真的对吗？专家称，最好用文火慢炖 2.5小时，过时也不宜。06-07
美食鸡肉的口感最重要的是两个字：嫩滑。嫩是很嫩的嫩，一碰到牙齿就碎了；滑是很滑的滑，一碰到嘴唇就溜到舌尖上了。06-07
美食养胃势在必行！那么吃什么才养胃？加班、熬夜要怎么吃？好今天为各位带来最全面的养胃“秘籍”从现在开始，让我们对自己的胃好点。06-07
美食做泡饭时，可使大量维生素、无机盐、碳水化合物甚至蛋白质溶于米汤中，如丢弃米汤不吃，就会造成损失。总之。06-06
健康如果在发酵后把凝固的酸奶搅拌一下，就成了能流动却又比牛奶粘稠一点的搅拌型酸奶。06-09
健康不要一次大量摄入胡萝卜素或柑橘等富含大量色素的物质或水果，这很容易使甲板出现颜色的改变。06-09
健康茶是公认的抗癌的优良饮品之一，其含有丰富的蛋白质、脂肪、微量元素和茶多酚等，不仅对人体大有裨益，还能够有效防癌抗癌。06-08
健康进入夏季了之后，无论是上班还是在家里，都会开空调，如果长期让冷风正对着肩膀吹的话，就很容易会引起肩颈酸痛，僵硬等症状的出现。06-08
健康中国居民膳食指南中建议，孕中晚期的准妈妈每天吃鱼量为50克左右，即每周350克左右的深海高脂鱼类。06-08
健康夏日高温使人的神经中枢处于紧张状态，内分泌腺活动水平发生改变，这时合理饮食尤为重要。具体来说夏季饮食不要落入三个"陷阱"，要记住三条原则。06-08
健康蛀牙在医学上也叫龋齿，大致症状是因为口腔卫生不佳，因为细菌滋生引起的牙龈及牙周发炎，如果不及时治疗，它就会不断的恶化，最后牙齿可能会废掉。06-07
健康肝脏是一个极易感染生病的敏感器官，不仅病毒感染可以导致肝病，如乙肝等，在生活中不良的饮食习惯和作息习惯都会导致肝病的发生。06-07
健康多项大型分析研究显示，虽然与饮食和运动有关的其他习惯也显示出与长寿和健康的密切联系，但不吸烟仍然是避免早亡和延年益寿的最有效方法。06-07
健康白色菊花味道甘甜，平肝明目效果好，适合眼睛干涩人群；黄色的菊花味道稍苦，清热能力强，常用于疏散风热，上火、口腔溃疡时用它泡水能败火。06-07
健康芒种饮食应以清淡、易消化、富含维生素为主，尽量少吃大鱼大肉或油腻辛辣食物。在果蔬中，尤其推崇“瓜族”，如苦瓜、青瓜、冬瓜、西瓜等。06-06
健康最近有研究表明，睡觉时大脑会将废物沿着脑脊间的血管清出，只有在睡觉时大脑才会清理。06-06
教育欢出生不到两个月便患上病毒性脑膜炎，从此落下行走不便的后遗症，南省教育考试院批准了保靖县教体局为他申请的高考绿色通道。06-08
教育“一个人的语文素养是靠大量的阅读和大声的朗读来培养的，今年的试卷就是在引导学生大量阅读，现在高考的路子是对的。”06-08
教育2018年高考到来之际，我们系统梳理今年的高考高招呈现怎样的新特点与新趋势。06-08
教育为确保招生考试工作安全、平稳、顺利进行，教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议全力打造“平安高考”“公平高考”“诚信高考”。06-08
教育纪念改革开放40周年，不能不回望高考。高考制度的恢复，让“尊重知识，尊重人才”的曙光普照中国大地。06-08
教育2018年全国各地高考作文题出炉，一起来看看吧！06-08
教育考试时，准确把控答题节奏。先做简单的题，再来面对较难的、用时较多的题目，千万不要空题。06-07
教育今年参加高考的学生大多是在2000年出生，这也意味着，“00后”将正式走上高考的舞台，成为高考“主力军”。06-06
教育每年考试前或考试中，总有考生遭遇突发状况，考试当天如果遇到糟心情况先别慌……06-06
教育高考改革正在各地持续推进，强调对学生综合成绩的评价，全面取消加分，多项改革举措进一步推进高考的公平公正。06-06
教育近日，“广州国际轻纺城杯”2018广东大学生优秀服装设计大赛总决赛在广州成功举办。复赛筛选突围的30组巅峰之作在总决赛的舞台上一决高低。06-06
教育今天咱们不说答题技巧，也不说注意事项咱们就来聊聊小编和同事们当年的高考“趣（囧）事”06-06
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车不同于特斯拉美国Gigafactory工厂(只生产电池)，特斯拉新一代工厂名为Dreadnought，将同时生产电池和组装车辆。06-08
汽车据英国汽车杂志6月5日报道，在日前举行的奥迪Q8 SUV发布会上，奥迪表示将于2021年打造并推出基于Aicon概念车的首个自动驾驶车队。06-08
汽车未来，在一汽-大众强有力的支持下，奥迪品牌将继续创造并引领中国消费者多元化、个性化的用车需求，持续引领中国豪华汽车市场。06-07
汽车FCA尾气排放战略主要基于小型涡轮增压发动机车、轻度混合动力车、混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车。06-07
汽车目前，特斯拉在美国内华达州经营着一座超级电池工厂，并在加利福尼亚州设有一座电动车组装厂，用以生产Model S、Model X以及Model 3等该公司系列车型。06-07
汽车通过不断的专业训练与头脑风暴，鲁守卫的创业项目几经打磨，不断进化，已不再局限于单纯的汽车NVH诊断技术。06-07
汽车捷豹路虎工程总监沃尔夫冈 齐巴特表示，他们预计市场对于电动汽车的需求将会越来越高，因为人们也开始关注电动汽车动力总成的性能。06-07
汽车现代的销售网络在新车推出之际会不断完善，已经在欧洲的热销款i30N掀背车和美国的飞思(Veloster)销售中小试牛刀。06-06
汽车近日美国国家公路交通安全管理局发布相关文件，指出起亚Sedona厢式旅行车自动化车门系统故障问题，因此起亚正大面积召回该车型汽车，召回规模高达10.64万辆。06-05
汽车玛莎拉蒂将停产Ghibli，其他所有车型将实现全面升级，将采用Level 3自动驾驶技术，能够实现汽车在特定场景下自动驾驶。06-05
汽车据悉，麦明凯表示，由于中国小型SUV市场主要被国产品牌所占据，因此该款车型并不会在中国发售。06-05
汽车新一代Avalon整体采用了对称式布局，配备了三辐式多功能方向盘，内部融入手动物理按键，增加了操作的便利性。06-04