陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会开幕在即 多平台宣传助力活动顺利举行

西部网讯 2018年6月12日，全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。在活动前期，西部网充分利用媒体资源进行多层次、全方位的预热宣传，为运动会顺利召开营造了良好的舆论氛围。

本次活动的前期宣传，利用“传统+创新”、“线上+线下”、“专题宣传+手机平台”的传播形式，通过电视、广播、网络等传播渠道，多角度、全方位对本次运动会的举办进行了宣传和预热，营造了良好的舆论氛围。一周来，本次活动的宣传片多次在在西安地铁1号线2号线3号线、陕西广播电视台新闻资讯频道、陕广新闻、农村广播等平台刊播1000余条预热广告，做到活动宣传全覆盖。

在西部网开设专题页面，通过图文、视频等稿件模式，进一步展现本次运动会“普及趣味农耕运动、推动休闲农业发展、展示我省特色风貌、助力乡村振兴战略”的主题。陕西头条、陕西广播电视台微博、微信，等平台同步跟进，从乡村振兴、现代化农机设备、新农村新农民等角度入手，刊发预热新闻报道100余篇。

此外，本次活动利用了新媒体矩阵平台的传播力，以及网络大V的影响力，在新浪微博发布话题#2018农民趣味运动会#。同时，为了更好的突显本次农村趣味运动会的“接地气”“乡村”等特点，制作“快闪”类型宣传片，分别发布在抖音、微视等短视频平台，是本次活动宣传的一大“亮点”，进一步扩大了农民趣味运动会的影响力，让更多的人对本次运动会有全方位、多角度的认识和了解。

编辑： 张娟