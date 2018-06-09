6月8日，2018年第5期《问政时刻》如期举行，西安市市政公用局党组书记、局长王建东和相关负责人在直播间零距离面对市民代表及嘉宾。

西部网讯（见习记者 凌旎）6月8日，2018年第5期《问政时刻》如期举行，西安市市政公用局党组书记、局长王建东和相关负责人在直播间零距离面对市民代表及嘉宾。从第一环节的47.3%，到第二环节的29.83%再到最终的20.47%，现场观众对西安市市政公用局表现的满意度接连下降。

市政巡查被嘲“假动作”

节目中播放的短片显示，西安市主城区道路现状令人堪忧。灞桥区田洪正街道路坑坑洼洼，行车非常不便。而纺织城养护公司和市政公用局均表示无能为力、无可奈何。市政公用局一工作人员说：“今年才批下来2个亿，钱不够啊！媒体一关注后我们只能开始拆东墙补西墙。”

西安市多家洗车、修车行都知道一个“潜规则”：反正没人查，道沿可以随便改，哪怕是碗口大的绿化树，也能想砍就砍。绿地香树花城小区门口路灯常年不亮，导致门口居民私家车夜晚被盗，安全隐患极大。而在记者询问市政公用局工作人员时，对方要么以不在管辖范围为由推脱，要么就说巡查一直在进行，但违规现象却仍然存在。

针对这些现象，西安市市政公用局党组成员、副局长、西安市市政设施管理局局长王军在现场有感而发：“试想如果我家院子破破烂烂，有人还把门口挖了，该怎么办？ 还是我们责任心不到位，没有把公事当成家事来办。”现场观众却不买王军的帐。一位观众质问道：“你们总说工作不难，但却很少听说有什么具体的工作方案。难道真的是困难总比办法多？”

观察员西北政法大学政治与公共管理学院院长侯学华也按耐不住打断了王建东的发言并要求其对“问政”第一环节的表现打分。思考后，王建东给出了“不及格”的答案。第一环节结束前，现场还播放了一位网友录制的投诉小区门口路砖年久失修的问题。王军在现场承诺将当晚派人前去整改。