2018陕西高考英语试题分析：贴近生活体现语言交际性 重视基础知识考查

西部网讯（记者 彭芬） 2018年高考外语科目考试结束后，陕西省招办邀请西北大学外国语学院有关教授和部分中学高级教师对我省外语科目试题进行了简要分析。

听力试题难度系数较往年略有增加

专家们认为，听力试题语速适中，通过巧妙的设计展现出英语语言的交际性和文化性特征，整体难度系数较往年略有增加，但充分发挥了高考指挥棒的引领作用，有利于指导未来高中英语教学的长足发展。

细节方面，部分题目的选项体现出一定的层次性，既有干扰项的影响，又有同义词替换的辨识难度，比如第1题中的听力原文是awful，题干则使用difficult一词，对学生来说有一定挑战性；第3题需要学生具备排查干扰和准确定位信息的能力；第8题的题干在理解上略有难度；第11题的人称辨别，如cat’s mom和children都对学生有一定的理解要求；第12题由于涉及语言的幽默性，对部分学生而言略有挑战；第19题听力原文中的burden一词也表现出难度的层次。

阅读理解内容贴近学生生活

作为试题的重头戏，今年阅读理解的整体难度较为平稳，以说明文为主，文章的内容比较贴近学生的现实生活，素材没有太多的陌生感，对学生进入大学后的专业学习有所帮助。

就第一节而言，题干设计难度适中，推断性的题目较少，答案较为直接，但其中第27，30，35题表现出一定的难易区分度。就第二节而言，对选项的判断需要学生在充分理解材料的基础上具有一定的概括能力，如第40题的答案A和C在辨别中稍有难度。

完形填空注重对基础性知识的考查

完形填空的整体难度与往年持平，难易程度适中，文章主题积极向上，弘扬社会正能量，题目注重了对基础性知识的考查，设置貌似简单，但巧妙地展现出一定的区分度。

细节方面，第43题的两个选项shocked和thrilled稍具辨析难度；第45题be bathed in（沐浴）的短语考察略有难度，但其用意在于彰显语言的文学性，从而鼓励学生平时多读美文，提高赏析能力；第48题则属于概括性题目；第56题的选项return和leave词义相反，但在文中却具有较强的干扰性，需要学生通过语境进行准确判断；第59题的选项coincidence略有难度。此外值得一提的是，原文第二段中对kayak（皮划艇）一词的注释考察了学生对词根的学习，强调构词法，具有独特性。

语法填空稳中有变 突破过去单一时态模式

语法填空的难易程度适中，沿用以往的试题设置规律，稳中有变，文中时态突破了过去单一时态的模式，稍具难度。

就细节而言，第61题要求学生对since一词进行充分理解，才能在填空中对时态进行准确判断；第64题则要求学生真正读懂句意后才能完成题目要求，不够细心的话容易出错；第67题的词性考察略有难度，要求学生拼写准确；第70题既强调语法，又要求学生具有较高的断句能力，具有一定的难度。

短文改错彰显语言的生活气息

短文改错的设置难度平和，今年加大了对动词的灵活考察，彰显了语言的生活气息，体现了学生对语言本质的掌握。

整体来看，文章中既有简单题目的输送，也有难度设计的区分，尤其是在最后一句话中，where使用错误，采用准确的引导词when引出时间状语从句，考察学生准确断句和分析句式的能力，注重学生对语篇的整体理解；其中I unwiling中间was的缺失实则是对中国学生学习英语的挑战。

书面表达使学生有话可说 但审题稍有难度

书面表达部分，使用应用文文体，话题贴近学生生活，和往年一样，给出开头和结尾；从命题的角度来看，由于明确了写作内容和细节要求，使得学生有话可说，易于上手。

但与此同时，审题稍有难度，对于好学生的发挥略有限制。

编辑： 肖昌希