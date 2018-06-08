千阳首届西秦刺绣文化旅游香包节启动 展示刺绣之乡魅力

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 胡小军）刺绣之乡·古韵千阳，6月8日，千阳县首届西秦刺绣文化旅游香包节在西秦刺绣的发源地千阳县南寨镇闫家村正式启动，以刺绣香包等民间工艺品展示活动助力群众脱贫增收。

千阳是文化部命名的中国民间艺术刺绣之乡，是国家级非物质文化遗产“西秦刺绣”的传承、生产、保护基地。称为“母亲艺术”的千阳刺绣以独特的风格独领风骚，深受国内外客商的青睐，产品远销海外。

当天，在千阳县闫家村文化广场上，农村妇女手工制作的各式各样、五颜六色的香包被悬挂在绳子上集中展示，其中有传统的菱角形、椭圆形、心形香包，也有羊、马、鸡、小鸟等动物造型，既有地域特色，也富含生活情趣，形式新颖，既展示了千阳刺绣的精湛技艺，也增强了群众的脱贫信心，打响“刺绣之乡·古韵千阳”文化旅游品牌。

在当天的启动仪式上，千阳县与陕西仁合蜂蜜酒业科技有限公司签约总投资1.8亿元千阳西秦刺绣传承与开发项目，将新建一个集西秦刺绣产品研发设计、制作生产、产品包装、销售展示为一体的现代化产业园区。会上表彰奖励了优秀民间刺绣艺人和2018年首届西秦刺绣绣品大赛获奖作品。

千阳县首届西秦刺绣文化旅游香包节活动从6月8日至10日，每天将演出一场优秀秦腔剧目，邀请了宝鸡社火脸谱、凤翔泥塑、凤翔木板年画等宝鸡周边县区展示国家级非遗项目制作技艺。

近年来，千阳县大力推进传统刺绣产业转型升级，以公司＋协会＋农户的产业发展和生产经营模式，助力脱贫攻坚。全县21个刺绣专业合作社，搭载吸收贫困户社员7058人，占贫困妇女总数的60.8%，去年千阳县刺绣产业实现销售收入6800多万元，农村贫困妇女从事刺绣制作年人均增收2800元。