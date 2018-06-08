江西出新政策西安"抢"人才 院士入赣将获千万元项目资助

6月8日，中共江西省委人才工作领导小组办公室、江西省人力资源社会保障厅带着人才新政和其他优惠政策来西安“抢”人才。

在当天的推介会现场，主办方还邀请了不少非应届的毕业生到现场，希望这些学生在毕业时能优先选择江西。

西部网讯（记者 鄢山宇）5年将引进1000名“高精尖”人才、对引进的院士给予1000万元的项目资助和300万元安家费……6月8日，中共江西省委人才工作领导小组办公室、江西省人力资源社会保障厅带着人才新政和其他优惠政策来西安“抢”人才。

5年将引进1000名“高精尖”人才

6月8日，由中共江西省委人才工作领导小组办公室、江西省人力资源社会保障厅主办的江西人才新政推介会在西安交通大学举办。

据中共江西省委组织部部务委员、中共江西省委人才工作领导小组办公室专任副主任刘光华介绍，为了引进、激励人才，江西省委制定出台了《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》。其中在人才引进方面，对引进急需紧缺高层次人才，提出了较优惠的支持措施。对引进的院士给予1000万元的项目资助和300万元安家费，配备工作助手和工作用车；对引进的国家“千人计划”专家，给予500万元到1000万元的创新创业项目资助；对引进的国家杰出青年科学基金获得者、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、中科院“百人计划”A类人选，优先入选我省“院士后备人选支持计划”，给予300万元到500万元的项目经费支持；对顶尖人才和团队的引进，实行“特事特办、一人一策”。

记者从会上了解到，为了引进培养创新创业高层次人才，江西计划用5年时间，面向省外和国（境）外，引进1000名左右“高精尖缺”优秀高层次人才和100个左右高层次创新创业团队，面向省内重点培养1000名左右高层次人才。预计5年投入经费20亿元，其中对人才的资助最高达300万元，引进类人才还可提取其中30%用于改善个人生活条件，对团队的资助最高达800万元。

为何来西安？西安高层次人才云集

为什么把江西在西北的引才活动举办地放在西安?江西省委人才工作领导小组办公室专任副主任刘光华表示，西安高校云集，科研院所众多，而且很多科研项目与江西目前的重点发展项目匹配度很高，他们看好西安的高层次人才，诚挚邀请这些人才能去江西建功立业。

在当天的推介会现场，主办方不仅邀请了陕西师范大学、长安大学、西安电子科技大学等高校的招办负责人，还邀请了不少非应届的毕业生到现场。“这次的推荐活动不仅着眼于应届毕业生，同时立足未来，让大家了解江西、关注江西，并在不远的将来能够加盟江西、助力江西。”刘光华希望这些学生在毕业时能优先选择江西。

9日在西安举办专场招聘会 40多家单位提供2000余岗位

在这次西北引才活动，江西省委人才工作领导小组办公室、江西省人力资源和社会保障厅还挑选了40多家单位，带来了2000余岗位，其中引进博士以上高层次人才岗位1618个、硕士332个、本科毕业生422个，专业包括新材料、新能源、光电一体化、热能工程、生物医学、航空、通讯、金融、艺术、教育等。

华东交通大学为引进高层次人才最高可提供160万元年薪、江西财经大学引进首席教授免费提供过渡性住房、江西洪都航空工业集团有限责任公司对引进博士免费提供两室一厅住房……记者了解到，参加此次招聘的单位提供了有竞争力的薪酬和待遇，不但有年薪、安家费、科研经费、住房补贴等传统项目，有的还提供股权激励。

招聘会时间：6月9日(周六8:30-13:00)

招聘会地址：西安市人才市场

编辑： 肖昌希