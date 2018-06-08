2018太极拳公开赛7月在宝鸡金台区开赛 做响武术品牌

2018年太极拳公开赛(西南、西北区)新闻发布会。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）6月8日，记者从宝鸡市政府新闻办召开的新闻发布会上了解到，全国太极拳健康工程系列活动——2018年太极拳公开赛(西南、西北区)将于7月9日～11日在宝鸡金台区举办。

记者了解到，2018年太极拳公开赛(西南、西北区)由国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会等单位联合主办，陕西省体育局、陕西省武术运动管理中心、陕西省武术协会、宝鸡市体育局、金台区人民政府承办，预计将有来自西北、西南十个省、市、自治区的800余人报名参赛。

比赛项目设置分为个人项目、对练项目、集体项目、展示项目共四大类，设项中增加了中国武术协会新编套路——太极(八法五步)。个人项目分为自选项目和规定项目。其中，自选项目有长拳、剑术、刀术、枪术、棍术；南拳、南刀、南棍和太极拳、太极剑，规定项目有陈式、杨式、吴式、武式、孙式、42式太极拳、42式太极剑竞赛套路，南拳竞赛套路等，对练项目分徒手对练、器械对练(含徒手与器械对练)，集体项目分集体拳术、集体器械(含徒手与器械)，展示项目为各武术之乡特色拳种的拳术或器械。

比赛将于7月9日至7月11日在陕西省宝鸡市金台区举行，赛事地点在宝鸡市体育馆。届时，观看比赛群众可凭身份证领票入场。

宝鸡市金台区作为太极文化的发源地和太极拳的创立地，高度重视太极国粹的传承，积极创建武术之乡，从2015年至2017年，金台区成功举办了三届全国太极拳邀请赛，并在全区扎实组织开展太极拳“六进”活动，组织机关、社区、学校开展太极拳比赛活动，习练太极拳已在金台区已蔚然成风。

编辑： 肖昌希