宝鸡持续深化公立医院综合改革 不断提升医疗保障水平

新闻发布会现场。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）6月8日，记者从宝鸡市委外宣办召开的新闻发布会上了解到，作为国家首批公立医院改革试点市、国家首批公立医院综合改革示范市，宝鸡在持续深化公立医院综合改革进程中，不断提升医疗资源有效供给，积极开展家庭医生签约服务，规范双向转诊制度，加强全科医生配备，方便群众就医。
记者了解到，为提升医疗资源有效供给，宝鸡市建立分级诊疗制度，不断推进医联体建设，以市级三级医院为核心，组建5个医联体。并以新农合基金为利益纽带，推进宝鸡市中心医院与陇县、风县建设区域紧密型医联体，医联体内实行按人头付费管理试点，力求做到“三动一不动”(患者就医信息动、检验病理标本动、帮扶医生动，患者不动)以资源整合为手段，组建包括妇产医院、儿童医院、代家湾分院、金陵社区、卧龙寺社区、石油社区和团结君逸门诊部的“三院三社区一门诊”市妇幼保健院医疗集团。同时，发挥部分市级医院特色专科优势，组建骨科、眼科、妇幼、口腔等专科医疗联盟，逐步实现服务、责任、利益、管理的共同体，方便群众就医。
除此之外，宝鸡市积极开展家庭医生签约服务，组建家庭医生团队1014个，家庭医生团队与二级以上医院建立技术指导、业务帮扶、双向转诊等协作机制，在社区卫生服务中心开设健康小屋并设立首席健康咨询，夯实分级诊疗基础。
今年，宝鸡市政府将家庭医生签约服务工作列为为民办好“十件实事”之一，宝鸡市积极探索，全力把家庭医生签约服务从1.0版全面向2.0版推进，更好满足群众多样化的健康需求。目前，宝鸡市已签约覆盖55.7%的普通人群和77.9的重点人群。
不断规范双向转诊制度，宝鸡统一全市各类医保转诊管理办法，对未按规定转诊的患者下调报销比例30%(急危重患者、特殊人群除外)，引导患者理性就医。根据各级各类医院规划定位和批准的诊疗科目，对照全市12个专科、109种常见疾病的诊疗目录，规范分类救治，促进合理收治。规范二级以上医院全科医学科设置，加强全科医生配备，强化全科医生双向转诊、首诊接诊职责。推行医师执业资质区域通用制，为优质医疗人力资源下沉提供制度保障。目前，宝鸡全市有全科医师1063名，先后为1136人次办理多点执业备案手续，在二级及以上医院设立全科医学科36个，为促进分级诊疗工作起到有力支撑。目前，宝鸡市基层首诊率达65.75%，双向转诊下转率达10.09%。
编辑： 肖昌希
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