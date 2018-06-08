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2018年陕西高考试题及答案公布

时间：2018-06-08 19:43:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：肖昌希

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2018年陕西高考试题及答案公布

今日（6月8日）下午，随着外语科目考试交卷，2018年陕西高考各科目考试结束。2018陕西高考各科试题及答案公布。

西部网讯 今天（6月8日）17时，伴随着清脆的铃声，2018年高考结束。随后，2018陕西高考各科试题答案公布。

2018年陕西高考试题及答案：

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编辑： 肖昌希

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