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2018陕西高考评卷6月9日开始 预计24日公布成绩

时间：2018-06-08 19:30:39  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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2018陕西高考评卷6月9日开始 预计24日公布成绩

截至6月8日17∶00， 2018年陕西省普通高校招生全国统一考试全部结束。

西部网讯（记者 彭芬） 截至6月8日17:00， 2018年陕西省普通高校招生全国统一考试全部结束。

在省委、省政府的正确领导和省招委会有关成员单位的全力支持、密切配合下，全省各级考试招生机构及近4万名考务工作者履职尽责、全力以赴，考试平稳顺利实施。试卷、答题卡安全，考务管理规范，考风考纪良好，应急保障措施完善，考试期间未出现考务工作事故及重大突发事件，未出现因自然灾害、次生灾害危及考生和考试工作人员人身安全的情况，初步实现了“平安考试”的工作目标。

从6月9日起，陕西高考评卷工作将全面展开，预计6月24日公布成绩。

编辑： 王瑜

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