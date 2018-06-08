陕西青少年校园足球夏令营开营 将选拔最佳阵容

参加“2018年陕西省青少年校园足球夏令营”的小足球运动员们正在进行热身训练

西部网讯（见习记者 李卓然）6月8日，由陕西省青少年校园足球领导小组办公室主办，陕西省足球协会和陕西省学生体育协会联合承办，陕西省校园足球研究与发展中心协办的“2018年陕西省青少年校园足球夏令营”在西安开营，来自全省各地的400多名中小学生和16名专家及13名裁判员参加了本次活动。

据了解，本次夏令营将分为小学营、初中营、高中营，设男子甲组、男子乙组、女子甲组、女子乙组和混合组，经过层层筛选，最终选拔出陕西省校园足球最佳阵容，并将代表陕西参加全国校园足球夏令营（第三营区）活动。

校园足球夏令营是陕西省校园足球体系建设的重要组成部分，通过举办此次夏令营，不仅发挥了校园足球的育人功效，达到了同场竞技、彼此交流、相互学习、共同提高的目的，还扩大了校园足球夏令营活动的影响力，提升了陕西省校园足球竞技水平。

男子组球员对决瞬间

女子组球员对决瞬间

编辑： 李卓然