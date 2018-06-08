陕西首批“00后”高考结束轻松走出考场

西部网讯（记者 彭芬 赵昊） 今天（6月8日）17时，伴随着清脆的铃声，2018年高考结束了。这个夏天过后，首批“00后”将迈入大学校园，开启新的人生阶段。

家长雨中等候考生出场 送上鲜花和拥抱

在西工大附中考点，尽管下着雨，许多家长仍撑伞等候在校门口，迫不及待地想要在第一时间看到走出考场的孩子。他们有的怀抱鲜花，有的已准备好手机、相机，打算记录下孩子走出考场的喜悦表情。

17时15分，考生陆续走出考点，步伐轻快、表情轻松。一名女生飞奔出来，和等候已久的父母拥抱在一起，母亲显得很激动，抹起了眼泪，场面令人动容。

“我觉得自己算是正常发挥。”考生小刘告诉记者，他会在估分后确定几所目标院校，然后好好放松几天，等待出分填志愿。考生小李表示，晚上已经和班里的同学约了聚餐K歌，“即将迎来一个没有试卷、不用早起的夏天，想想都开心。”

据了解，今年陕西第一次填报志愿的时间提前1天。提前批次、单设本科批次、本科一批、本科二批、职业教育（“三校生”）单独招生志愿在6月24日12∶00至6月27日18∶00填报。

6月17日进行外语口试 9日起网上报名

记者了解到，报考外语专业及其他要求外语口试专业的考生，除参加统考外，还必须参加外语口试。考生报考外语口试的语种必须与本人高考报名所填报的外语语种一致。

省考试管理中心安排有关专家负责制定外语口试说明，并由西安文理学院于考前适时向社会公布。试题由省考试管理中心安排有关专家命制。

考生须于2018年6月9日9︰00至11日20︰00，登录“陕西省考试管理中心门户网站”（http://sxsksglzx.jyt.shaanxi.gov.cn/）进行网上报名，并缴纳考试费35元。网上缴费成功的考生于6月13日9︰00至15日20︰00登录报名网站查看资格审核结果，通过审核后自行在线打印《2018年陕西省普通高校招生外语口试准考证》。

外语口试于6月17日进行，全省共设9个考点。非英语语种的考生，报名通过后统一在西安文理学院参加考试。考生须按准考证上规定的时间参加口试，逾期不予补考。

如个别考生在外语口试期间参加其他特殊类型招生院校组织的测试，请在报名期间主动向西安文理学院说明情况并出示相关院校特殊类型招生测试证明材料，西安文理学院核准后统一协调安排考试时间（西安文理学院考务值班电话：029—88221619、81775210）。