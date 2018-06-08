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西安10日开通192路公交车 填补曲江二期公交线路空白

时间：2018-06-08 17:54:59  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安10日开通192路公交车 填补曲江二期公交线路空白

6月10日，西安市公共交通总公司将开通192路线路，填补曲江二期公交线路空白，方便沿线群众出行。

西部网讯（记者 鄢山宇） 好消息！6月10日，西安市公共交通总公司将开通192路线路，填补曲江二期公交线路空白，方便沿线群众出行。

192路由雁翔路公交站发车，经无名路、春林一路、春林东街、春林二路、公田五路、春林三路、公田一路、南三环路、翠华路、雁展路、长安路至电视塔。设置站点：雁翔路公交站、观风路北口、春临一路东口、春临东街、春临二路、春临三路·公田五路口、春临三路·公田三路口、中海凯旋门、芙蓉西路·南三环桥南、芙蓉西路·南三环口、东三爻东、建设大厦、南窑村新家园、曲江国际会议中心、汇新路北口、国展中心、电视塔。

线路全长10公里，首班6:00，末班23:00;实行无人售票空调车两元一票制可刷卡票制。

编辑： 王瑜

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